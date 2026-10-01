Acolhe Mulher facilita primeiro contato com a rede de proteção; serviço oferece atendimento remoto durante 24 horas 

Por Jhon Silva

Publicada em 01/10/2026 às 08h45

Às vezes, uma mulher sabe que está vivendo uma situação de violência, mas ainda não sabe onde procurar ajuda. Em outros casos, existem dúvidas, medo ou dificuldade para falar pessoalmente sobre o que está acontecendo. Para essas situações, Porto Velho já conta com uma ferramenta que permite iniciar essa conversa pelo celular, de maneira remota e a qualquer hora do dia.

O Programa Acolhe Mulher funciona 24 horas por dia e pode ser acessado pelo WhatsApp (69) 9 9999-9479. A proposta é oferecer uma porta de entrada para que mulheres possam buscar informações, receber orientação e entender quais serviços podem ser acionados de acordo com cada situação.

O atendimento começa pelo chatbot VitorIA, que fornece informações e orientações iniciais. Quando necessário, a mulher pode seguir para um atendimento humano qualificado, realizado por profissionais preparados para acolher e orientar.

COMO FUNCIONA

Lena Assis ressalta a importância da ferramenta e orienta sobre o serviço

Na prática, a mulher não precisa conhecer previamente toda a rede de proteção ou saber exatamente qual órgão procurar. Ao entrar em contato, ela recebe as primeiras orientações e, conforme a necessidade identificada durante o atendimento, pode ser encaminhada de forma segura para os serviços responsáveis.

Entre os órgãos que integram essa rede estão a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), Ministério Público, Defensoria Pública e serviços de saúde.

O Acolhe Mulher foi estruturado em três etapas: atendimento inicial pelo VitorIA, possibilidade de atendimento humano qualificado e encaminhamento para a rede de proteção quando necessário.

Para a coordenadora de Políticas Públicas para Mulheres, Lena Assis, divulgar o serviço é também uma forma de fazer a informação chegar a quem pode precisar dela. “Queremos que as mulheres saibam que esse canal existe e está disponível 24 horas. Ela pode entrar em contato para receber orientação, esclarecer dúvidas e entender qual caminho seguir. O mais importante é saber que existe uma rede preparada para acolher”, disse Lena Assis.

ATENDIMENTO COM SIGILO

Instituído pelo Decreto nº 22.037, o programa conta com equipe treinada com base na Lei Maria da Penha e segue protocolos de sigilo e proteção de dados previstos na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

O atendimento remoto também permite que a mulher tenha acesso às primeiras informações sem precisar, inicialmente, se deslocar até uma unidade.

Para o prefeito Léo Moraes, manter o serviço acessível e divulgar como ele funciona são medidas importantes para aproximar a rede de proteção das mulheres. “Nem sempre uma mulher sabe a quem recorrer ou consegue procurar pessoalmente um serviço logo no primeiro momento. O Acolhe Mulher oferece um caminho pelo celular, 24 horas por dia, para que ela possa receber orientação e conhecer a rede que está disponível para ajudá-la”.

SERVIÇO

Acolhe Mulher

WhatsApp: (69) 9 9999-9479

Atendimento: 24 horas por dia, todos os dias.