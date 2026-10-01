Primeiro bairro planejado de Cacoal avança em ritmo acelerado e obras estão em fase final

Por CACOAL NOTÍCIAS

Publicada em 01/10/2026 às 09h14

Enquanto boa parte das obras de infraestrutura urbana na região costuma perder ritmo com a chegada das chuvas nos meses de janeiro, fevereiro e março, o Jardim Verona seguiu por um caminho diferente e as frentes de pavimentação e urbanização do primeiro bairro planejado de Cacoal estão em fase final. Um ritmo que vem chamando atenção de quem acompanha o mercado imobiliário da região.

“As obras não foram interrompidas sequer no período chuvoso no início deste ano”, confirma Ronildo Fagundes, gestor responsável pelo empreendimento. A afirmação resume o que tem feito do Jardim Verona um case discutido no segmento de loteamentos e bairros planejados do estado: regularmente aprovado pelo Município de Cacoal, o empreendimento vem surpreendendo pela qualidade técnica das obras e pela velocidade de entrega — dois atributos que, historicamente, raramente andam juntos no setor.

Por trás do projeto está a Altos de Cacoal, empresa formada por investidores e empresários descendentes de italianos que são referência empresarial no Rio Grande do Sul, responsáveis pela doação da área do Campus da UNIR – Universidade Federal de Rondônia, área onde foi instalado o CTG – Centro de Tradições Gaúchas e parte da área da Igreja Católica São Pedro contribuindo a décadas para o desenvolvimento de Cacoal.

Localização estratégica impulsiona valorização

Instalado na parte mais alta de Cacoal, região super ventilada, com ótima vista da cidade, ao lado da UNIR (Universidade Federal de Rondônia) e muito próximo ao HRC (Hospital Regional de Cacoal), o Jardim Verona reúne os ingredientes que o mercado imobiliário mais valoriza: proximidade com polos de ensino e saúde, topografia privilegiada e conceito urbanístico de alto padrão. Não à toa, o empreendimento é apontado como um dos principais motores de valorização imobiliária de toda aquela região da cidade.

Um movimento que já é nacional

Cacoal não está sozinha nesse movimento. Levantamento da consultoria Idealiza Cidades mostra que o Brasil já soma ao menos 53 grandes projetos de bairros planejados lançados, um ritmo que, depois de avançar a apenas um projeto por ano na década de 2000, quintuplicou entre 2020 e 2025, com o setor crescendo cerca de 10% ao ano. O fenômeno, batizado por especialistas de “novo urbanismo”, chega agora ao interior de Rondônia com força equivalente à observada em capitais e polos regionais do Centro-Oeste e Nordeste do país.

Por que um bairro planejado é diferente de um loteamento comum

A diferença começa no conceito. Enquanto um loteamento tradicional se limita a dividir a terra em lotes e abrir ruas, um bairro planejado nasce de um projeto urbanístico integrado, que já prevê — desde a concepção — onde ficam as áreas verdes, os espaços de convivência, a mobilidade a pé e de bicicleta, e a infraestrutura completa antes mesmo da chegada do primeiro morador.

“A concepção do empreendimento é um divisor de águas importante para o mercado imobiliário de Rondônia, é um projeto que nasce para atravessar gerações, porque contempla a possibilidade de morar, trabalhar e ter lazer de forma racional em um só lugar”, avalia Carlos Sefrin, coordenador comercial do Jardim Verona e com 25 anos de experiência em lançamentos imobiliários à frente da Imobiliária Sefrin. “Sem dúvida, a partir do lançamento do Jardim Verona, os próximos empreendimentos imobiliários irão se deparar com um cliente mais exigente que descobriu a possibilidade de morar em um lugar melhor.”

A concepção urbanística do Jardim Verona é assinada pelo arquiteto e urbanista Hélio Mítica Neto, fundador e diretor executivo da AREAURBANISMO, escritório de referência na criação de bairros planejados. Doutor em planejamento urbano pela FAU-USP, Mítica Neto acumula ampla experiência internacional na concepção de projetos urbanísticos de alto padrão — bagagem que agora orienta cada etapa da implantação do primeiro bairro planejado de Cacoal.

Entre os equipamentos públicos já previstos no projeto estão praças, espelho d’água, playground, espaços de convivência, ciclovia, espaço pet, bicicletário, jardins e um paisagismo pensado para toda a extensão do bairro.

O Jardim Verona, no entanto, é apenas o primeiro capítulo de um plano maior. O grupo já estuda novos empreendimentos para a região e desenvolve um Master Plan que prevê a implantação de projetos complementares no entorno, ampliando a sinergia entre moradia, comércio e lazer naquela parte da cidade. A expectativa é que essa visão integrada de longo prazo torne o bairro ainda mais completo — e o dia a dia de quem escolher viver ali, cada vez mais prazeroso.

Financiamento facilitado, direto com a loteadora

Outro diferencial que tem impulsionado as vendas é a facilidade na aquisição: o Jardim Verona conta com financiamento próprio, negociado diretamente com a loteadora, sem burocracia bancária — o que amplia o acesso de quem quer investir ou já sonha em construir na parte mais alta de Cacoal.

As vendas do Jardim Verona são de responsabilidade da Imobiliária Sefrin, que mantém plantão de vendas à disposição de todos os interessados em conhecer o empreendimento e as condições facilitadas para o financiamento direto com a loteadora.