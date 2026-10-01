Comissão Eleitoral realiza treinamento para as eleições sindicais; profissionais foram capacitados para atuar em todos os processos

Por SINTERO

Publicada em 01/10/2026 às 08h39

O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO) realiza, nesta quinta-feira, 1º de outubro, suas eleições sindicais. Em preparação para o pleito, a entidade promoveu treinamentos para mesários e motoristas entre os dias 28 e 30 de setembro. As atividades de capacitação foram voltadas aos colaboradores que atuarão durante todo o processo de votação e apuração.

As lideranças de cada uma das 11 regionais da entidade no estado, escolhidas logo no início das atividades da Comissão Eleitoral, foram responsáveis pelos treinamentos.

A Comissão Eleitoral do SINTERO esclarece que todo o processo acontece com lisura, transparência, isonomia e regularidade, sendo conduzido em todo o Estado nos exatos termos do Estatuto do SINTERO e do Regimento Eleitoral, inclusive no treinamento de seus colaboradores.

Texto: Camila Pinheiro