Homem leva golpe de taco de sinuca na cabeça durante discussão em bar

Um homem precisou ser encaminhado ao Hospital Regional depois de sofrer ferimentos na cabeça durante uma discussão em um bar situado na Avenida Barão do Rio Branco, no Centro de Vilhena. O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros ainda no local antes de levar a vítima para atendimento médico.
A ocorrência mobilizou a Polícia Militar. Quando a guarnição chegou ao estabelecimento, o homem contou aos policiais que jogava sinuca e conversava com uma mulher no interior do bar antes do desentendimento.
De acordo com a versão apresentada pela vítima, o segurança que acompanhava a mulher teria demonstrado ciúmes da conversa. A situação evoluiu para uma discussão entre os dois.
Ainda conforme o relato do homem, durante o bate-boca, o segurança teria pegado um taco de sinuca e atingido o lado esquerdo de sua cabeça, causando os ferimentos.
O suspeito deixou o estabelecimento após a agressão e seguiu em direção desconhecida. A mulher que estava com ele também saiu do bar antes da chegada dos policiais.
Foram realizadas buscas nas imediações pela Polícia Militar, mas os envolvidos não foram localizados. A ocorrência foi registrada para a adoção das providências cabíveis.
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