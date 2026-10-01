Asfalta Jaru: Prefeitura entrega novos trechos de pavimentação nos setores 02 e 07

Por assessoria

Publicada em 01/10/2026 às 09h01

A Prefeitura de Jaru concluiu e entregou, nesta quarta-feira (30), mais dois trechos de pavimentação asfáltica no município. Os serviços contemplaram a Rua Benjamin Constant, entre as avenidas Florianópolis e Rio de Janeiro, no Setor 07, e a Rua Rio Grande do Norte, no trecho entre a Avenida Beira Rio e o final da via, no Setor 02.

As obras fazem parte do programa Asfalta Jaru, executado pela Prefeitura com o objetivo de ampliar a infraestrutura urbana, melhorar as condições de tráfego e mobilidade e proporcionar mais segurança e qualidade de vida aos moradores.

O prefeito Jeverson Lima, o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Crhystian Figueiredo, e o secretário executivo da Seminsp, Edson Aparecido dos Santos, acompanharam a etapa final dos serviços.

Durante a vistoria, o prefeito destacou o ritmo acelerado das obras de pavimentação no município e ressaltou que, somente em 2026, mais de 30 quilômetros de vias já receberam asfalto novo. “Jaru está crescendo, e a nossa infraestrutura precisa acompanhar esse desenvolvimento. Estamos trabalhando para levar asfalto a cada vez mais ruas, melhorando a mobilidade, proporcionando mais segurança e qualidade de vida para a população. Além disso, a pavimentação contribui para a valorização dos imóveis e para uma cidade cada vez mais organizada”, afirmou Jeverson Lima.