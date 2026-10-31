Mônica Fonseca é expulsa de A Fazenda após empurrar participante

Por ig

Publicada em 31/10/2026 às 11h00

Mônica Fonseca foi expulsa de A Fazenda 18, da Record TV, na manhã deste sábado (31), após uma confusão com o participante Mayk durante uma festa na noite anterior. O peão caiu sobre uma mesa com garrafas de vidro e sofreu cortes nas mãos. Depois de receber atendimento médico, ele voltou à sede e acusou a jornalista de tê-lo empurrado.

Portanto, nessa manhã, a produção comunicou aos confinados que a participante havia infringido uma das regras do programa e colocado em risco a integridade física de outro peão.