Marcos Rogério promete “cortar na própria carne”; Léo ganha espaço no futuro governo; e derrota de Flávio complica revisão do pedágio

Por Sérgio Pires

Publicada em 30/10/2026 às 08h47

SALVAR A SUA PELE E DE SUA FAMÍLIA É UM DIREITO DOS QUE FOGEM DOS SEUS ALGOZES. A HISTÓRIA RELATA MUITOS EXEMPLOS

Em dezembro de 2025, María Corina Machado, o símbolo da resistência à sangrenta ditadura de Nícolas Maduro, conseguiu enganar as autoridades do seu país e fugiu da Venezuela. Poderia ter sido presa ou até morta, caso tivesse sido pega. Ela saiu do país disfarçada. Primeiro usou um barco, depois um avião, para chegar em segurança à liberdade.

Após o golpe civil-militar de 1964, muitos políticos ligados ao governo deposto encontraram no exílio, a chance de escapar das retaliações do novo governo militar. Leonel de Moura Brizola chegou ao Uruguai no início de maio de 1964, dando início ao seu período de exílio. Seguiu o mesmo caminho do presidente João Goulart. Tivessem ficado no Brasil, teriam sido presos ou mortos.

Ditaduras são ditaduras, não importa qual a falsa máscara que usem. Getúlio Vargas foi um ditador tenebroso, que nunca respeitou adversários, mas voltou ao poder pelas mãos do povo. Quando confrontado com uma oposição arrasadora, preferiu se suicidar.

E assim segue a História. Os gurus da esquerda nunca são covardes. Nunca fogem. Apenas salvam suas vidas, que seriam perdidas em gélidas prisões ou em fuzilamentos e assassinatos frios e calculistas.

Mas que não se computem os fuzilamentos da comunista Cuba; a mando de Fidel Castro e sob, em muitos casos, da presença física do seu maior aliado e amado pelos jovens, apaixonados pela única versão que conhecem, muito longe da verdade. Por isso que se escondeu que Che Guevara odiava gays e adversários e os sentenciava à morte.

Quando os fugitivos são da esquerda, socialistas ou comunistas, há defensores com todos os argumentos. Mas quando o direitista ou conservador é quem tem que salvar sua pele, aí ele é um covarde, que deveria ficar para enfrentar cadeia ou fuzis.

Claro que os radicais de esquerda (e os há, embora eles só falem em radicais de extrema direita!|) estão tentando criar uma narrativa das mais duras e críticas à fuga cinematográfica de Flávio Bolsonaro para os Estados Unidos, um dia após perder a eleição no Brasil. Até porque, minutos depois do resultado, a dura perseguição começou.

Só alguém descerebrado, ignorante ou cego pela ideologia, para defender que aqui ele e sua família não corriam perigo. Que sua vida não corria perigo. Ou que não iria para as grades, sem condenação anterior; sem provas de crimes; sem ter direito à ampla defesa.

Flávio salvou sua pele e sobrevirá. Do mesmo jeito que Brizola, Goulart, Corina e tantas outros que fugiram nos anos de chumbo. Da mesma forma como fugitivos do regime de Cuba enfrentam tubarões para saírem da ilha/prisão.

Que contem a lorota que quiserem: por aqui, adversário ou grande opositor do governo e do STF (que, no fundo, são a mesma coisa!) têm que cair fora. Senão...

MARCOS ROGÉRIO PREPARA CORTES PROFUNDOS NA PRÓPRIA CARNE DO GOVERNO, PARA INICIAR SEU MANDATO

O trabalho ainda é complexo, mas a equipe de transição de Marcos Rogério continua levantando dados da situação do Estado, para que o governador eleito consiga ter uma visão real do que vai começar a comandar a partir de 6 de janeiro do ano que se aproxima, célere.

Claro que os comentários sobre o que está sendo levantado não saem a público, mas em conversas pessoais, sabe-se que há situações bastante difíceis, ao menos para os primeiros meses da administração.

O que se sabe é que Marcos Rogério pretende lançar, logo no início do mandato, quem sabe até no primeiro dia, um pacote de medidas, com cortes de despesas, redução de cargos comissionados e várias outras decisões, inclusive cortando forte na própria carne. Economia total, serão as palavras de ordens no início da sua administração.

Imediatamente, a intenção é começar com uma série de medidas que reduzam os graves problemas que a saúde pública enfrenta. Não se tem ideia ainda sobre quais serão estas decisões, mas elas estão sendo estudadas por gente próxima ao governador eleito.

Por enquanto, Marcos Rogério ainda está analisando nomes para seu futuro secretariado. Já tem alguns definidos, claro, mas não anunciou ninguém. O governador que assume em janeiro não decidiu se vai informar suas escolhas na medida em que elas ocorram ou deixará para comunicar toda a sua equipe numa só vez.

GOVERNADOR TROCA COMANDO DA EDUCAÇÃO A DOIS MESES ANTES DO FINAL DO SEU MANDATO

Foi uma surpresa a exoneração de Massud Jorge Badra, que assumiu o posto sob fortes elogios do governador Marcos Rocha, do comando da Secretaria de Educação do Estado, a dois meses do final do governo e com apenas sete meses e meio no comando da pasta. Os decretos de exoneração e o de nomeação do seu substituto foram publicados na noite da terça-feira.

Claro que não se tem informações oficiais sobre os motivos da troca pelo PM Alisson Maia Souza, que provavelmente completará o mandato à frente da Seduc, mas ouve-se nos bastidores que Badra não teria concordado com algumas medidas que seriam tomadas na Secretaria sob seu comando.

A Seduc teve vários comandantes no atual governo. Começou com o elogiadíssimo professor Suamy Vivecananda, que deixou o cargo para disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa, em 2022. Foi substituído por Ana Pacini, que ficou no posto de abril de 2022 até setembro do ano passado. A saída de Pacini também foi surpreendente.

Logo depois, assumiu o posto a professora de Porto Velho, Albaniza Batista. Ela ficou no cargo até março deste ano, quando Badra foi convidado para o cargo.

Pouco depois, assumiu o cargo Massud Jorge Badra, que comandou o setor por menos de 230 dias, sem que houvesse qualquer crítica ao seu trabalho (pelo contrário!) e sua saída a tão pouco tempo do final da atual administração, também é cheia de interrogações.

O MOMENTO DE LÉO: VITORIOSO NAS URNAS, COM UMA ADMINISTRAÇÃO CHEIA DE INOVAÇÕES, ELE TERÁ BOM ESPAÇO NO NOVO GOVERNO

Com um governo bem sucedido, em alta junto à população da sua cidade; abraçado e cumprimentado por onde anda; com enorme sucesso dos seus vídeos nas redes sociais; com sua mãe eleita suplente do senador Fernando Máximo, Léo Moraes vive um grande momento na sua vida pública.

Neste pacote, certamente a eleição do governador Marcos Rogério, a quem apoiou desde a primeira hora, se coloca também como uma grande vitória política. O apoio do Prefeito foi vital para que Rogério tivesse quase 135 mil votos na sua cidade.

Por isso, é óbvio que Léo terá uma fatia no futuro governo. Já está decidido que ele indicará o novo diretor gerar do Detran. O nome mais cotado é do seu parceiro e amigo de longos anos, Oscar Dias Neto, que, aliás, trabalhou com Léo no órgão, quando ele o comandou. Nada foi oficializado até agora, mas este blog tem informações inegavelmente cheias de crédito para dar esta informação.

Não ficará por aí. Nos bastidores, se comenta que a parceria com Marcos Rogério será ainda mais consolidada com a indicação do comando de pelo menos mais uma secretaria. Isto já estaria decidido, embora não se saiba ainda qual a área que fará parte do acordo.

A verdade é que Léo Moraes, com um governo dinâmico e recheado de inovações; com um marketing bem sucedido, que ele mesmo comanda pelas redes sociais e alinhavando acordos políticos que estão dando certo, se prevê um longo e produtivo futuro para este jovem político, que mal bateu na porta dos 40 anos. Basta observar para se ter esta certeza.

NOVO GOVERNADOR PODE CONTAR COM UMA AMPLA MAIORIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESDE O INÍCIO

Tudo leva à certeza de que o novo governador rondoniense terá ampla maioria na Assembleia Legislativa, como o teve o atual. Marcos Rogério elegeu uma bancada de sete deputados do PL, mas já teria a certeza de apoio de pelo menos outra dezena.

De oposição mesmo, Rogério terá apenas as duas mulheres eleitas pelo PT: Fátima Cleide e Cláudia de Jesus. Os eleitos pelo PL foram o Delegado Lucas Torres; Nim Barroso, Jean Mendonça, Luizinho Goebel, Dra. Taíssa Sousa, Alan Queiroz, Wiveslando Neiva. Deste grupo pode sair o novo presidente da Casa, embora isso ainda dependa de uma série de acordos políticos. Jean Mendonça, Lucas Torres e Alan Queiroz é o trio que mais tem sido citado.

De onde viriam os outros votos para a ampla maioria? Algumas certezas deste apoio ao futuro Governador já são públicas. Começando pelo deputado Ismael Crispin, passando por Cássio Góis. Ambos comentaram publicamente apoio a Marcos Rogério. Paulo Moraes Júnior e o Delegado Araújo, dois novatos, também devem entrar neste rol. Dr. Gilbert e Dr. Luis do Hospital, ambos do Partido Novo, também devem fazer parte deste time.

Com estes nomes, Marcos Rogério já teria maioria simples. Mas pelo menos outros cinco deputados devem fazer parte, desde o início da futura administração.

Claro que a decisão final de parte dos parlamentares eleitos e reeleitos passa pela escolha do novo Presidente e da Mesa Diretora da Assembleia. Mas a tendência é que Marcos Rogério comece a governar com uma maioria muito folgada, no parlamento rondoniense.

DEPUTADO ATÉ JANEIRO, CIRONE DEIRÓ COMEÇA A SER UM NOME FORTE PARA A PREFEITURA DE CACOAL, EM 2028

Desde que terminou o primeiro turno da eleição, em que Cirone Deiró, candidato a vice governador na chapa liderada por Hildon Chaves não se elegeu, começou um movimento político em sua cidade, Cacoal, para que o ainda deputado estadual (tem mandato até 31 de janeiro) seja candidato a Prefeito em sua cidade, em 2028.

Lideranças da comunidade tem procurado Deiró, o incentivando a aceitar o desafio. O deputado alega que, por enquanto, quer concluir seu mandato, acompanhar obras que estão sendo feitas com emendas suas e só depois vai começar a tratar do futuro.

Em sua prestigiada coluna RD Política, o conhecido jornalista Waldir Costa deu a informação em primeira mão, sobre a eventual candidatura de Deiró para a sucessão do atual prefeito, Tony Pablo. Por enquanto, a possível candidatura de Cirone Deiró ainda está apenas no contexto de conjuntura futura, mas ele é, certamente, um dos nomes mais quentes de Cacoal, para almejar a cadeira de Prefeito.

O deputado de segundo mandato, que abriu mão de uma reeleição praticamente certa para disputar o Governo ao lado de Hildon Chaves, tem um longo currículo de serviços prestados em sua cidade. Líder empresarial, foi vice-prefeito no governo de Glaucione Rodrigues, já foi secretário de Obras e cumpriu várias missões, sempre com sucesso e competência.

Embora ainda seja muito cedo, é sempre bom lembrar que os projetos políticos começam bem antes da sua concretização. Portanto, é nome quentíssimo para 2028, na sua Cacoal!

AÇÕES AMBIENTAIS CONTRA PRODUTORES E PEDÁGIO ABUSIVO: E AGORA, QUEM PODERÁ NOS DEFENDER?

A derrota de Flávio Bolsonaro terá várias consequências para Rondônia. Uma delas será a questão ambiental. Com a vitória de Lula, os programas de ataques a produtores rurais; destruição de balsas de garimpeiros; queima de casas de pequenos produtores, como ocorreu em passado recente, podem voltar agora com força maior.

Outra preocupação com a derrota do bolsonarista: é praticamente impossível que o atual governo vá modificar o atual sistema de cobrança de pedágios na BR 364 privatizada. O governador eleito Marcos Rogério já havia acertado com Flávio que, caso ele fosse o Presidente, um dos primeiros temas de Rondônia a serem tratados seria o do pedágio na nossa principal rodovia. Agora, o assunto deve esfriar...

Sem ter qualquer eleito tanto para o Senado quanto para a Câmara Federal, Rondônia ficou sem um interlocutor forte junto ao governo Lula. A única esperança a partir de agora seria que o ainda senador Confúcio Moura, o rondoniense mais próximo do Presidente reeleito, aceite defender causas como as ambientais e a do pedágio, opções que ele dificilmente defenderá.

O ex-deputado federal Expedito Netto, que deve voltar ao governo federal em algum cargo (ainda não se sabe qual) não tem, junto ao Presidente e ao Planalto, a proximidade de Confúcio.

Nas grandes questões dos mais graves problemas do Estado, o governo central vai mudar algo que já decidiu e que está em andamento, para beneficiar uma ampla maioria de uma população que o rejeitou em todos os 52 municípios? Quem responder que sim, também acredita em Papai Noel.

O VAGÃO DO TRENZINHO, QUE FAZ PARTE DA HISTÓRIA DA MADEIRA-MAMORÉ, É REVITALIZADO PELA ENERGISA

A Prefeitura de Capital decidiu, entre as inovações à população, trazer de volta o trenzinho dos passeios na Estrada de Ferro Madeira Mamoré. E a Energisa participou do processo. Parte do que antes era apenas lembrança ganhou vida novamente em Porto Velho.

O vagão PP56, que um dia percorreu os trilhos da histórica Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, passou por uma total revitalização. O trabalho incluiu recuperação de peças, pintura interna e externa, reforma dos bancos, portas e janelas, além da lubrificação dos componentes mecânicos, sempre respeitando suas características originais.

A revitalização do vagão contou com apoio da Energisa Rondônia, que reconhece a importância histórica, cultural e social da ferrovia para os rondonienses. "Revitalizar esse vagão é muito mais do que recuperar uma estrutura. É preservar nossas raízes e garantir que as próximas gerações conheçam de perto uma história que ajudou a construir Rondônia. Para a Energisa, é uma alegria contribuir com esse resgate", destaca Fernando Tupan, gerente institucional da distribuidora.

Inaugurada em 1912, a Madeira-Mamoré teve papel fundamental na formação de Porto Velho e no desenvolvimento de Rondônia. Para Antônio Manoel, ex-ferroviário, acompanhar a recuperação desse patrimônio é motivo de emoção. "Rondônia existe por causa da estrada de ferro. Para nós, ferroviários, é uma felicidade muito grande ver esse trabalho de recuperação e saber que a população poderá sentir novamente o que é andar sobre os trilhos da Madeira-Mamoré!".

AÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL DESMANTELA QUADRILHA DO TCE DO MATO GROSSO. PRESIDENTE FOI UM DOS PRESOS

Uma operação da Polícia Federal, que reuniu mais de 180 agentes, descobriu que o Tribunal de Contas do Mato Grosso era gerido por uma quadrilha, comandada pelo presidente Sérgio Ricardo Almeida, que foi um dos presos na ação. Vários outros integrantes do TCE mato-grossense também estão presos.

A operação prendeu, entre outros, o consultor jurídico-geral Grhegory Paiva Pires Moreira Maia e os advogados Gustavo Fernandes da Silva e Felipe Jose Glinke. Também foram presos o servidor Adriangelo Barros Antunes e a secretária executiva Roseli Loss.

A quadrilha é suspeita de várias ações ilegais, incluindo suspensão de contratos de fornecedores, que não aceitavam pressões para entrarem no jogo. Também são examinados favorecimentos na liberação de recursos públicos e diferenças nos pagamentos realizados a empresas.

As suspeitas se ampliaram quando foram detectadas movimentações financeiras consideradas fora do normal, com participação de servidores públicos. A PF apurou saques frequentes em dinheiro e possíveis ligações entre créditos bancários e retiradas feitas nas dependências do Tribunal.

As ordens pata desbaratar a quadrilha suspeita dentro do TCE, foram autorizadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que também permitiu medidas de afastamento de sigilos e sequestro de bens.

O presidente Sérgio Ricardo ficará em prisão especial, assim como os advogados, que têm essa condição prevista no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Os demais presos ficarão em prisão comum.

PERGUNTINHA

Na sua opinião, quem tem mais relevância na numa eleição: alguém como Níkolas Ferreira, que tem milhões de seguidores e arrasta multidões por onde passa, com um discurso de direita ou um maluco esquerdista como André Janones, que vocifera nas redes sociais e ataca com todas as armas – incluindo golpes baixos - os seus adversários?