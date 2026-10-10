Luizinho Goebel destina R$ 250 mil para renovar mobiliário do Hospital Municipal de Nova Brasilândia

Por Assessoria

Publicada em 10/10/2026 às 08h10

O deputado estadual Luizinho Goebel destinou R$ 250 mil para a renovação do mobiliário do Hospital Municipal de Nova Brasilândia D’Oeste. O recurso já foi liberado e pago ao município e será utilizado na compra de poltronas, cadeiras e outros móveis para a unidade de saúde.

O investimento tem como objetivo melhorar as acomodações e proporcionar mais conforto aos pacientes durante o atendimento e a internação, além de oferecer melhores condições de permanência aos acompanhantes.

A verba será aplicada na aquisição de móveis para a estrutura hospitalar, contribuindo para o acolhimento dos usuários e para as condições de atendimento oferecidas à população.

A destinação integra as ações do mandato de Luizinho Goebel voltadas ao atendimento de demandas dos municípios de Rondônia, com recursos direcionados ao fortalecimento dos serviços públicos de saúde.