Prefeitura promove capacitação para agentes comunitários de saúde sobre saúde bucal e saúde da mulher

Por Assessoria

Publicada em 10/10/2026 às 08h41

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – Semusa, realizou na última quinta-feira (08), uma capacitação voltada para os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) que atuam nas regiões rural e urbana do município, com o intuito de atualizar seus conhecimentos aprimorar as orientações e serviços prestados à população.

Quase 90 agentes participaram da ação, que aconteceu no auditório da Associação Comercial e Industrial de Jaru – ACIJ, na qual os médicos Dra. Simone e Dr. Ives falaram sobre temas como saúde bucal na infância e saúde da mulher.

A secretária de saúde Jaíne Barboza informou que o evento também marcou a celebração do Dia do Agente Comunitário de Saúde, comemorado no último domingo (04). “Além de atualizarmos os conhecimentos de nossos ACS’s, também oferecemos um café da manhã e o sorteio de brindes fornecidos pela Águas de Jaru, como uma forma de reconhecer todo o compromisso e dedicação que estes profissionais têm na realização de suas tarefas”, explicou.