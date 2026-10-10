Prefeitura em parceria com a COOCAMARJI informa a população o cronograma da coleta seletiva

Você sabe qual é o dia da coleta seletiva no seu bairro? Em Ji-Paraná, cuidar do meio ambiente começa com atitudes simples, e a sua participação faz toda a diferença!
A Prefeitura de Ji-Paraná, em parceria com a COOCAMARJI, compartilha o cronograma da coleta seletiva para ajudar você a separar e descartar seus materiais recicláveis no dia certo.
Separe papel, plástico, vidro, metal e óleo de cozinha usado do lixo comum.
Mantenha os materiais limpos, secos e organizados.
Coloque os recicláveis para coleta no dia correspondente ao seu bairro.
Arraste para o lado, confira a rota do seu bairro e salve este post para não esquecer!
Com a colaboração de cada morador, contribuímos para uma cidade mais limpa, sustentável e consciente.
Reciclar é um gesto simples que faz a diferença para toda Ji-Paraná
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