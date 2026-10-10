Prefeitura em parceria com a COOCAMARJI informa a população o cronograma da coleta seletiva

Por Assessoria

Publicada em 10/10/2026 às 08h59

Você sabe qual é o dia da coleta seletiva no seu bairro? Em Ji-Paraná, cuidar do meio ambiente começa com atitudes simples, e a sua participação faz toda a diferença!

A Prefeitura de Ji-Paraná, em parceria com a COOCAMARJI, compartilha o cronograma da coleta seletiva para ajudar você a separar e descartar seus materiais recicláveis no dia certo.

Separe papel, plástico, vidro, metal e óleo de cozinha usado do lixo comum.

Mantenha os materiais limpos, secos e organizados.

Coloque os recicláveis para coleta no dia correspondente ao seu bairro.

Arraste para o lado, confira a rota do seu bairro e salve este post para não esquecer!

Com a colaboração de cada morador, contribuímos para uma cidade mais limpa, sustentável e consciente.

Reciclar é um gesto simples que faz a diferença para toda Ji-Paraná