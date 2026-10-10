Obras da nova sede do Conselho Tutelar são iniciadas em Espigão do Oeste

Por Assessoria

Publicada em 10/10/2026 às 08h53

A Prefeitura Municipal de Espigão d’Oeste, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), deu início às obras de construção da nova e moderna estrutura do Conselho Tutelar no município.

O projeto está sendo edificado na Rua Rio Grande do Sul, marcando um avanço significativo na garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. Melhorias na Estrutura e no Atendimento

A nova edificação foi planejada para oferecer um ambiente adequado, seguro e acolhedor, tanto para a comunidade quanto para os conselheiros tutelares que atuam diariamente na defesa e proteção dos menores.

Entre os principais benefícios da nova sede, destacam-se:Salas de atendimento individualizado, garantindo maior privacidade, sigilo e conforto às famílias e aos menores atendidos.

Espaços administrativos amplos e equipados, otimizando a rotina de trabalho da equipe e assegurando melhores condições laborais para os conselheiros.

Acessibilidade completa, com rampas e sinalização tátil, assegurando o pleno acesso a todos os cidadãos.

Compromisso com a Proteção InfantilCom esta iniciativa, a administração municipal reforça o seu compromisso inabalável com a rede de proteção à infância e juventude.

A nova estrutura proporcionará um atendimento humanizado e de excelência, fortalecendo o papel fundamental do Conselho Tutelar na sociedade de Espigão d’Oeste.