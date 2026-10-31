IFRO Campus Porto Velho Calama abre inscrições para curso de Introdução ao Autodesk Civil 3D

Por ASCOM/IFRO

Publicada em 31/10/2026 às 08h30

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Porto Velho Calama, está com inscrições abertas para o curso de extensão Introdução ao Autodesk Civil 3D. São ofertadas 40 vagas, sendo 35 para o público interno e cinco para o público externo. Os interessados podem se inscrever até as 23h59 do dia 2 de novembro de 2026, por meio de formulário eletrônico.

Conforme o Edital nº 59/2026, o curso é destinado a pessoas com idade mínima de 18 anos. Na comunidade externa, o público-alvo são profissionais com formação em Engenharia Civil. Internamente, a oferta contempla professores do curso e estudantes de Engenharia Civil que estejam cursando ou tenham sido aprovados na disciplina de Estradas I.

Com carga horária prevista de 20 horas, a formação tem como objetivo capacitar os participantes para executar o fluxo básico de desenvolvimento de projetos no Autodesk Civil 3D. O conteúdo está organizado em dois módulos, que abordam fundamentos, pontos topográficos, superfícies, alinhamentos, perfis, corredores, seções e volumes.

Os encontros presenciais estão previstos para os dias 7, 14, 21 e 28 de novembro, das 8h30 às 12h, no Campus Porto Velho Calama, localizado na Avenida Calama, nº 4.985, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, em Porto Velho. Segundo o edital, as datas e os horários poderão sofrer alterações, com comunicação aos participantes.

Inscrições e seleção

Para se inscrever, é necessário preencher o formulário eletrônico e anexar cópias legíveis de documento oficial de identificação com foto, CPF e comprovante de escolaridade, que poderá ser certificado, diploma ou histórico escolar.

A seleção considerará a ordem de inscrição, respeitado o quantitativo de vagas. Caso haja mais interessados do que vagas disponíveis, será formado cadastro de reserva para possíveis convocações em caso de desistência.

O resultado preliminar está previsto para 4 de novembro. Os candidatos poderão apresentar recurso até as 23h59 do dia 5 de novembro, pelo e-mail [email protected], utilizando o formulário disponível no apêndice do edital. A publicação do resultado final está prevista para 6 de novembro.

Os classificados dentro do número de vagas estarão automaticamente matriculados e deverão comparecer ao primeiro dia de aula para confirmar a matrícula. Para receber o certificado, será necessário obter frequência mínima de 75% e aproveitamento mínimo de 60% nas atividades.

O edital e os resultados devem ser acompanhados no Portal de Seleção do IFRO — Extensão do Campus Porto Velho Calama. Dúvidas podem ser encaminhadas ao Departamento de Extensão pelo e-mail [email protected].