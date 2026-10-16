Deputado Pedro Fernandes comemora sucesso do motocross em Cujubim

Por Assessoria

Publicada em 16/10/2026 às 16h36

O deputado estadual Pedro Fernandes comemorou o sucesso da Etapa Extra do Campeonato Regional Norte de Motocross 2026, realizada nos dias 10 e 11 de outubro em Cujubim.

A competição aconteceu na Avenida Rouxinol, ao lado do campo municipal, com entrada franca ao público e disputas em oito categorias, do 50cc à Importada.



O evento foi viabilizado com R$ 160 mil de emenda parlamentar do deputado, por meio da SETUR.



“Esporte também é desenvolvimento. Quando a emenda vira competição, o município recebe visitantes, o comércio movimenta e a juventude encontra espaço para praticar o que gosta.

Cujubim mostrou que sabe receber”, afirmou o deputado Pedro Fernandes.