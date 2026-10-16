Fim de semana em Porto Velho tem opções gratuitas para toda a família

Por Jhon Silva

Publicada em 16/10/2026 às 16h50

Passear com as crianças, reunir os amigos, praticar uma atividade física ou simplesmente encontrar um lugar tranquilo para descansar. Nem sempre é preciso viajar ou gastar dinheiro para aproveitar o fim de semana. Em Porto Velho, diferentes espaços públicos oferecem oportunidades de lazer, cultura e contato com a natureza para moradores e visitantes.

Entre paisagens às margens do rio Madeira, parques arborizados e locais que preservam a história da capital, a cidade reúne opções para diferentes idades e preferências. A Prefeitura de Porto Velho destaca lugares que podem fazer parte da programação de quem deseja sair de casa e aproveitar os momentos de descanso.

HISTÓRIA E PÔR DO SOL

Um dos principais cartões-postais da capital, o Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM) é um convite para conhecer a história de Porto Velho e apreciar uma das paisagens mais conhecidas da cidade.

O espaço oferece áreas para caminhadas, convivência e fotografias, além de uma vista privilegiada do rio Madeira, especialmente no fim da tarde, quando o pôr do sol atrai moradores e turistas.

Complexo conta com um museu ferroviário com entrada gratuita para moradores de Porto Velho

O complexo também abriga um museu dedicado à memória ferroviária. Para os moradores de Porto Velho, a entrada no museu é gratuita.

O funcionamento do complexo ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 21h, e aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 22h.

O Sarau Brasilidades será realizado neste sábado (17), a partir das 18h, no Mercado Cultural de Porto Velho, com entrada gratuita. O evento celebra o Dia da Música Popular Brasileira (MPB), reunindo as cantoras Geisy Drober, às 19h, e Luânna Shockness, às 21h, em apresentações inspiradas em grandes nomes da música brasileira, como Elis Regina, Milton Nascimento, Gal Costa e Chico Buarque. A programação também contará com momentos de microfone aberto, permitindo que o público participe cantando suas músicas favoritas, sem necessidade de inscrição antecipada, mediante o acompanhamento musical da canção escolhida. A iniciativa valoriza os artistas locais, promove o acesso gratuito à cultura e oferece uma opção de lazer para famílias, grupos de amigos e admiradores da MPB.

ENCONTRO COM A HISTÓRIA

Para quem prefere um passeio cultural, o Memorial Rondon e a Igrejinha de Santo Antônio são alternativas que combinam patrimônio histórico e belas paisagens.

Localizados próximos ao rio Madeira, os espaços permitem conhecer parte da história da região, observar a arquitetura e aproveitar um ambiente propício para fotografias e momentos de contemplação.

São opções para quem deseja apresentar às crianças um pouco da história de Porto Velho ou simplesmente aproveitar um passeio tranquilo.

NATUREZA E DIVERSÃO

O contato com a natureza também pode fazer parte do fim de semana. No Parque Natural, as famílias encontram áreas verdes, trilhas para caminhadas, playground e espaços para descanso.

Parque Natural oferece contato com a natureza, com áreas verdes, trilhas, playground e espaços para descanso em família

O local também conta com um museu dedicado a espécies da fauna amazônica, proporcionando uma oportunidade de conhecer melhor a biodiversidade da região.

A proposta é reunir lazer e educação ambiental em um ambiente que permita às crianças brincar e aos adultos aproveitar momentos longe da movimentação urbana.

ATIVIDADE FÍSICA E CONVIVÊNCIA

Bastante frequentado pelos moradores, o Parque da Cidade é uma alternativa para quem deseja começar o dia com uma caminhada, praticar corrida ou aproveitar a tarde com a família.

Com espaços arborizados, playground e áreas de convivência, o parque costuma receber pessoas de diferentes idades, oferecendo um ambiente adequado para atividades físicas e momentos de lazer.

No entanto, o espaço está temporariamente fechado para os preparativos do Natal Porto Velho Luz 2026. A data de reabertura será divulgada pela Prefeitura de Porto Velho.

ESPORTE E MOVIMENTO

Skate Parque reúne esporte, lazer e convivência com atividades como skate, patins, BMX e caminhadas

Quem prefere um passeio com mais movimento encontra no Skate Parque uma opção para praticar skate, patins e BMX.

O espaço também é utilizado para caminhadas, corridas e outras atividades físicas, reunindo jovens, crianças e adultos em um ambiente voltado ao esporte e à convivência.

Mesmo quem não pratica essas modalidades pode aproveitar o local para acompanhar as atividades ou passar um tempo ao ar livre.

ESPAÇOS QUE APROXIMAM AS FAMÍLIAS

Além de oferecer alternativas de lazer, os espaços públicos desempenham um papel importante na qualidade de vida da população, incentivando a prática de atividades físicas, o contato com a natureza e a convivência entre diferentes gerações.

Para o prefeito Léo Moraes, esses ambientes precisam ser valorizados e aproveitados pelos moradores.

“Queremos que as famílias ocupem esses espaços, levem as crianças para brincar, pratiquem atividades físicas e aproveitem tudo o que Porto Velho tem de melhor. Nossa missão é continuar investindo em locais cada vez mais bonitos, seguros e acolhedores para todos”.

A Prefeitura de Porto Velho também realiza serviços de revitalização e modernização dos espaços públicos, com o objetivo de oferecer melhores condições de lazer à população. Entre as intervenções está a revitalização do Parque Circuito, que permanece temporariamente fechado para os últimos ajustes da primeira etapa das obras. A previsão é que o espaço seja reaberto no dia 24 de outubro.

Para quem deseja aproveitar o fim de semana, as opções incluem passeios pelos espaços históricos da capital, caminhadas, atividades esportivas e contato com a natureza. Antes de sair de casa, é importante conferir os horários de funcionamento e a disponibilidade dos locais escolhidos.