Escolas públicas estaduais e privadas de Rondônia têm até 23 de outubro para retificar dados do Censo Escolar 2026

Por Isabelly Rodrigues

Publicada em 16/10/2026 às 16h44

As escolas públicas e privadas de Rondônia têm até a próxima sexta-feira (23) para conferir e corrigir as informações declaradas na primeira etapa do Censo Escolar da Educação Básica 2026. O procedimento deve ser realizado no Sistema Educacenso e tem como objetivo garantir a consistência dos dados utilizados no planejamento e na execução de políticas públicas educacionais.

Conforme levantamento do Sistema Educacenso, realizado em 15 de outubro, a rede estadual de ensino registrava 402 unidades escolares em 2026. Desse total, 299 constavam como fechadas no sistema, 102 estavam em processo de retificação e uma permanecia aberta. A conferência contempla informações sobre escolas, turmas, alunos, profissionais escolares em sala de aula e gestores escolares.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha destaca a importância da organização das informações educacionais para orientar as ações do estado e contribuir para a aplicação dos recursos públicos destinados ao ensino. “A qualidade dos dados educacionais é fundamental para que o planejamento da rede de ensino seja realizado com responsabilidade e para que os recursos sejam direcionados de acordo com as necessidades da educação.’’

O titular da Seduc, Massud Badra ressalta que a conferência das informações permite identificar inconsistências e corrigir registros antes do encerramento do prazo. “É importante que as unidades escolares verifiquem cuidadosamente as informações declaradas e concluam o procedimento dentro do prazo estabelecido.’’

DADOS

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) realiza a divulgação dos prazos e das orientações às unidades escolares das redes públicas e privadas e às Secretarias Municipais de Educação. O trabalho é coordenado pela equipe estadual do Censo Escolar, vinculada à Gerência de Informação Educacional (Geie), à Coordenadoria de Informação, Regulação, Currículo e Avaliação Educacional (Circae) e à Diretoria-Geral de Educação (DGE).

O acompanhamento inclui treinamentos presenciais e on-line para técnicos das 18 Superintendências Regionais de Educação e das Secretarias Municipais de Educação dos 52 municípios de Rondônia. A equipe também realiza visitas técnicas às unidades escolares, plantões on-line para esclarecimento de dúvidas e atendimentos por telefone e grupos de comunicação nas redes sociais. A qualidade e a confiabilidade dos registros são importantes para subsidiar a formulação de políticas públicas e a distribuição de recursos financeiros vinculados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Os dados do Censo Escolar também contribuem para o planejamento orçamentário, a organização da oferta de ensino, o dimensionamento do quadro de profissionais da educação e o acompanhamento de indicadores educacionais, como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). As informações sobre matrículas ainda servem de referência para programas educacionais e para o planejamento de ações relacionadas à alimentação escolar, ao transporte de estudantes e à infraestrutura das unidades de ensino.

ATENDIMENTO

Os responsáveis pelas unidades escolares que precisarem de orientações podem entrar em contato com a Coordenação Estadual do Censo Escolar, por meio da Geie/Circae/DGE/Seduc, pelo telefone (69) 3212-8202 ou pelo e-mail [email protected]. Também é possível buscar atendimento junto ao Inep pelo endereço eletrônico [email protected] e consultar informações na página oficial do Censo Escolar: https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-escolar.