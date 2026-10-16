Governo de Rondônia anuncia 3ª edição da Conexão Tech.RO com foco em transformação digital

O governo de Rondônia, por meio da Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) promove a 3ª edição do Conexão Tech.RO, evento de tecnologia e inovação promovido pelo Estado. O evento acontece nos dias 3, 4 e 5 de novembro, das 18h às 21h45, nas instalações de um Centro Universitário particular, localizado na Rua Paulo Freire, 4767 – Flodoaldo Pontes Pinto, em Porto Velho. Inscrições podem ser realizadas por meio do link.
O evento tem como objetivo a inovação digital, o Conexão Tech.RO tem a finalidade de transformar ideias e estimular a população. Durante os três dias, o evento terá como público-alvo a comunidade acadêmica, mas também reunirá diversos grupos interessados na área. Esse ano a programação também incluirá temas, como: Sustentabilidade, Direito e Saúde. Ao todo, o encontro contará com palestras, oficinas, exposições e rodas de conversa sobre os temas relacionados.
Entre os assuntos que serão abordados estão:
Assistentes de Programação com IA – Codex e CLaude Code
Construindo seu Próprio Agente de IA com LLMs e RAG
De Bolsista a Empreendedor: A Jornada da Ecotech Amazônia na Graduação
Montagem e manutenção de computadores
Introdução à robótica educacional com Arduino: da teoria à prática
Do Caos ao Pipeline: Desenvolvimento Guiado por IA em Produção
Inovação, Tecnologia e Sustentabilidade: Boas práticas internacionais e possibilidades para Rondônia
ECA digital e Ameaças virtuais
To Split or not to Split: o Split Payment como Mecanismo de Recolhimento de IVA e seus Potenciais Impactos no Brasil
Bioinformática e inteligência artificial: como dados biológicos podem revelar novas respostas
A realização é do governo de Rondônia, por meio da Setic, em parceria com um Centro Universitário na capital, que, por mais um ano sedia o encontro e estimula a integração entre o ambiente acadêmico e o setor público.
CONEXÃO TECH.RO
Indo para sua terceira edição, o Conexão se consolidou como um evento tecnológico no estado. A segunda edição do Conexão Tech.RO aconteceu em novembro de 2025 e surgiu como cenário de aprendizado e transformação para a tecnologia. Abordando diversos assuntos sobre o mundo digital, o evento reuniu mais de 1.200 participantes ao longo de três dias de programação, que contou com mais de 28 atividades, entre: palestras, oficinas, rodas de conversa e workshops. O encontro promoveu reflexão e aprendizado sobre os desafios e novidades do setor tecnológico, servindo como um estímulo para a evolução da tecnologia em todo o estado.
2026
3ª edição do evento acontecerá no início de novembro e as inscrições já estão liberadas, podendo ser realizadas por meio do link ou QrCode
3, 4 e 5 de novembro
Das 18h às 21h45
Local: Rua Paulo Freire, 4767 – Flodoaldo Pontes Pinto, Porto Velho
PERÍODO DE INSCRIÇÕES
As inscrições para o Conexão Tech.RO já estão liberadas e podem ser realizadas até o ultimo dia do evento (5) conforme disponibilidade, vagas são limitadas.
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