Governo de Rondônia anuncia 3ª edição da Conexão Tech.RO com foco em transformação digital

Por Fernanda Silva

Publicada em 16/10/2026 às 16h56

O governo de Rondônia, por meio da Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) promove a 3ª edição do Conexão Tech.RO, evento de tecnologia e inovação promovido pelo Estado. O evento acontece nos dias 3, 4 e 5 de novembro, das 18h às 21h45, nas instalações de um Centro Universitário particular, localizado na Rua Paulo Freire, 4767 – Flodoaldo Pontes Pinto, em Porto Velho. Inscrições podem ser realizadas por meio do link.

O evento tem como objetivo a inovação digital, o Conexão Tech.RO tem a finalidade de transformar ideias e estimular a população. Durante os três dias, o evento terá como público-alvo a comunidade acadêmica, mas também reunirá diversos grupos interessados na área. Esse ano a programação também incluirá temas, como: Sustentabilidade, Direito e Saúde. Ao todo, o encontro contará com palestras, oficinas, exposições e rodas de conversa sobre os temas relacionados.

Entre os assuntos que serão abordados estão:

Assistentes de Programação com IA – Codex e CLaude Code

Construindo seu Próprio Agente de IA com LLMs e RAG

De Bolsista a Empreendedor: A Jornada da Ecotech Amazônia na Graduação

Montagem e manutenção de computadores

Introdução à robótica educacional com Arduino: da teoria à prática

Do Caos ao Pipeline: Desenvolvimento Guiado por IA em Produção

Inovação, Tecnologia e Sustentabilidade: Boas práticas internacionais e possibilidades para Rondônia

ECA digital e Ameaças virtuais

To Split or not to Split: o Split Payment como Mecanismo de Recolhimento de IVA e seus Potenciais Impactos no Brasil

Bioinformática e inteligência artificial: como dados biológicos podem revelar novas respostas

A realização é do governo de Rondônia, por meio da Setic, em parceria com um Centro Universitário na capital, que, por mais um ano sedia o encontro e estimula a integração entre o ambiente acadêmico e o setor público.

CONEXÃO TECH.RO

Indo para sua terceira edição, o Conexão se consolidou como um evento tecnológico no estado. A segunda edição do Conexão Tech.RO aconteceu em novembro de 2025 e surgiu como cenário de aprendizado e transformação para a tecnologia. Abordando diversos assuntos sobre o mundo digital, o evento reuniu mais de 1.200 participantes ao longo de três dias de programação, que contou com mais de 28 atividades, entre: palestras, oficinas, rodas de conversa e workshops. O encontro promoveu reflexão e aprendizado sobre os desafios e novidades do setor tecnológico, servindo como um estímulo para a evolução da tecnologia em todo o estado.

2026

3ª edição do evento acontecerá no início de novembro e as inscrições já estão liberadas, podendo ser realizadas por meio do link ou QrCode

3, 4 e 5 de novembro

Das 18h às 21h45

Local: Rua Paulo Freire, 4767 – Flodoaldo Pontes Pinto, Porto Velho

PERÍODO DE INSCRIÇÕES

As inscrições para o Conexão Tech.RO já estão liberadas e podem ser realizadas até o ultimo dia do evento (5) conforme disponibilidade, vagas são limitadas.