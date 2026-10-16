Oficina de Chocolate apresenta às crianças a riqueza do cacau de Rondônia em Ji-Paraná

Por sebrae

Publicada em 16/10/2026 às 17h01

Atividade educativa apresentou às crianças a trajetória do cacau até o chocolate, destacando a importância da produção regional e da Indicação Geográfica do Cacau de Rondônia

Nos dias 14 e 15 de outubro, o Sebrae em Rondônia realizou a Oficina de Chocolate para Crianças, em parceria com o Sicoob Centro, na unidade do Sebrae em Ji-Paraná. A iniciativa reuniu 70 crianças, com idades entre 6 e 12 anos, em atividades que aliaram aprendizado, diversão e valorização dos produtos regionais.

A oficina proporcionou aos participantes uma imersão no universo do cacau e do chocolate produzidos em Rondônia. Por meio de apresentações, atividades educativas e demonstrações práticas, as crianças puderam acompanhar as etapas da cadeia produtiva do cacau, compreendendo como o fruto é transformado até se tornar a matéria-prima utilizada na fabricação do chocolate.

As atividades foram conduzidas pelas instrutoras Melissa Almeida e Jhanne Franco, que apresentaram de forma dinâmica e interativa os processos de produção do cacau e do chocolate. Além do conteúdo educativo, os participantes vivenciaram experiências práticas e colocaram a mão na massa na produção de doces deliciosos, tornando o aprendizado ainda mais envolvente.

As atividades foram planejadas para despertar a curiosidade, incentivar hábitos de consumo consciente e aproximar os pequenos de uma das cadeias produtivas mais importantes da economia rondoniense.

Conhecendo a Indicação Geográfica do Cacau de Rondônia

Um dos destaques da programação foi a abordagem sobre a Indicação Geográfica (IG) do Cacau de Rondônia, reconhecimento que identifica a qualidade, a reputação e as características únicas do produto associadas ao território onde é produzido.

De forma lúdica e acessível, os participantes aprenderam como a certificação contribui para fortalecer a identidade do cacau rondoniense, agregar valor à produção local e ampliar oportunidades de mercado para os produtores. A atividade também mostrou como a IG beneficia toda a cadeia produtiva, promovendo o desenvolvimento sustentável e valorizando o trabalho realizado no campo.

Para a gestora do Projeto Rondônia Cacau (+IG) do Sebrae em Rondônia, Marcileide Zirondi, a oficina cumpriu um papel importante ao aproximar as novas gerações de uma das principais cadeias produtivas do estado.

“Foi muito especial ver o interesse e a curiosidade das crianças ao descobrirem o caminho do cacau até se transformar em chocolate. Plantar esse conhecimento nas novas gerações é também plantar a valorização do que é nosso, dos produtores, da Indicação Geográfica e de toda a cadeia que vem construindo uma nova história para o cacau de Rondônia”, destaca

Valorização dos produtos regionais

Além de ampliar o conhecimento sobre o chocolate, a oficina incentivou as crianças a reconhecerem a importância dos produtos produzidos em Rondônia e o papel dos agricultores que contribuem para a qualidade e o reconhecimento do cacau regional.

A parceria entre o Sebrae e o Sicoob Centro reforça o compromisso das instituições com ações educativas que estimulam o conhecimento, a cidadania e a valorização das potencialidades econômicas do estado. Ao final da programação, os participantes levaram consigo novas descobertas sobre um dos produtos que mais representam a vocação agroindustrial de Rondônia e o reconhecimento conquistado pelo cacau rondoniense no mercado nacional.

Informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).