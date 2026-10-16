Faixa reversível na avenida Calama melhora fluxo de veículos

Por Jhon Silva

Publicada em 16/10/2026 às 16h59

O movimento começa cedo na avenida Calama. São trabalhadores a caminho do emprego, pais levando os filhos à escola e motoristas que precisam chegar à região Central de Porto Velho. Com tantos veículos circulando ao mesmo tempo, os congestionamentos faziam parte da rotina de quem utilizava o trecho entre a avenida Guaporé e a rua Venezuela.

Para melhorar essa situação, a Prefeitura de Porto Velho implantou, há mais de um ano, um sistema de faixa reversível que reorganiza a circulação de veículos durante o período de maior movimento da manhã. A medida permite aproveitar melhor o espaço disponível na avenida e facilitar o deslocamento de quem segue em direção ao Centro.

Na prática, o funcionamento é simples: diariamente, das 6h30 às 8h30, uma das faixas da avenida Calama passa a operar no sentido contrário ao habitual, ampliando o espaço destinado aos veículos que seguem em direção à região Central.

Os semáforos instalados no trecho indicam quando a faixa está liberada ou bloqueada para cada sentido. O controle é automatizado, permitindo que a operação ocorra nos horários programados, sem necessidade de mudanças manuais na sinalização.

Para Léo Moraes, a faixa reversível busca melhorar a mobilidade e organizar o trânsito na avenida Calama

Durante esse período, a Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran) acompanha o funcionamento do sistema e orienta os condutores, contribuindo para a organização do tráfego e a segurança de quem utiliza a via.

Para o prefeito Léo Moraes, a faixa reversível representa uma alternativa para melhorar a mobilidade urbana e facilitar os deslocamentos de quem utiliza diariamente a avenida Calama.

“Quem enfrenta o trânsito todos os dias precisa de soluções que funcionem. A faixa reversível é uma medida que ajuda a organizar a circulação, facilita os deslocamentos e oferece mais segurança para os motoristas de Porto Velho”.

Implantado para atender à demanda de veículos no início da manhã, o sistema utiliza a estrutura já existente da avenida, com alterações temporárias no sentido de circulação. Dessa forma, a faixa adicional fica disponível justamente no período em que mais motoristas seguem em direção ao Centro.

Iremar Torres orienta os motoristas a respeitarem os semáforos e as instruções dos agentes para garantir a segurança na faixa reversível

O secretário municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade, Iremar Torres, reforça que a atenção dos condutores à sinalização é essencial para o funcionamento seguro da faixa reversível.

“A faixa reversível facilita o deslocamento de quem precisa chegar ao Centro pela manhã. Mas é importante que os motoristas estejam atentos aos semáforos e às orientações dos agentes, porque a segurança depende da colaboração de todos”, explicou.

O respeito às indicações dos semáforos é fundamental para evitar que veículos utilizem a mesma faixa em sentidos opostos. Por isso, os motoristas devem observar a sinalização antes de acessar o trecho e seguir as orientações dos agentes de trânsito.

Após as 8h30, a avenida retorna à configuração habitual de circulação. A Semtran orienta os condutores a ficarem atentos aos indicadores luminosos e a respeitarem o sentido permitido em cada faixa, especialmente durante a mudança de operação do sistema.