Célio Lopes defende que recursos de Brasília cheguem diretamente à saúde e à infraestrutura básica, priorizando as cidades que mais precisam

Por Assessoria

Publicada em 01/10/2026 às 08h20

PORTO VELHO (RO) – A forma como os recursos federais são distribuídos aos municípios de Rondônia precisa passar por uma mudança urgente de postura e de critérios. A avaliação é do candidato a deputado federal Célio Lopes (4412), que vem defendendo em suas agendas públicas o fim do uso das emendas parlamentares como instrumento de barganha política e favorecimento eleitoral.

Para Célio, a prática tradicional de destinar verbas públicas prioritariamente a prefeitos e grupos aliados - transformando o orçamento público em um "balcão de negócios" - penaliza de maneira direta a população dos municípios menores e das regiões mais isoladas do Estado.

"O dinheiro das emendas não pertence ao deputado e nem a grupo político nenhum, esse recurso vem do suor e dos impostos pagos pelo trabalhador rondoniense. Não podemos aceitar que uma cidade fique desassistida, com posto de saúde sem remédio ou com estradas horríveis, sem condições de trafegar, apenas porque o prefeito local não reza pela cartilha do parlamentar de plantão", pontuou o candidato.

Critérios técnicos e transparência absoluta

Advogado com atuação marcada pela defesa de trabalhadores e famílias em situação de vulnerabilidade, Célio propõe que a destinação do orçamento de bancada e das emendas individuais em Brasília obedeça a critérios técnicos claros: índices de carência na atenção básica à saúde, falta de leitos, condições das vias de escoamento rural e transparência na aplicação dos recursos.

O candidato destaca que a função do deputado federal não se encerra na assinatura da emenda, mas exige um papel rigoroso de fiscalização para assegurar que cada centavo chegue à ponta e vire benefício real para o cidadão.

"O que temos visto ao longo dos anos são anúncios grandiosos de recursos que, no fim, viram obras inacabadas ou atendem apenas a conveniências de momento. A nossa proposta é garantir que a verba chegue onde o povo sofre: na saúde sem fila, no abastecimento contínuo de medicamentos, na reforma e construção de escolas, e na manutenção das estradas vicinais para o nosso agricultor.", destacou Célio.

Mandato a serviço do cidadão

Ao defender uma representação independente, preparo técnico, conhecimento jurídico e ficha limpa na Câmara dos Deputados, Célio Lopes reforça que o parlamentar deve prestar contas diretamente à sociedade, sem intermediários que condicionem o desenvolvimento das cidades a interesses partidários.

"O nosso compromisso é ser um funcionário do povo de Rondônia em Brasília. O município que tem necessidade urgente precisa ser atendido com rapidez e respeito, independentemente de quem esteja na prefeitura. É hora de colocar as necessidades das pessoas acima de qualquer arranjo de poder", concluiu Célio Lopes.

Instagram: @drceliolopes