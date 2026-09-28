Sílvia Cristina participa de grande reunião de apoio com empresários e lideranças em Jaru

Por Assessoria

Publicada em 28/09/2026 às 08h10

A candidata ao Senado Sílvia Cristina participou de grande reunião em Jaru, onde recebeu apoios importantes dos empresários João Gonçalves e João Gonçalves Jr, do prefeito Jeverson Lima, do vice-prefeito Grécio Benedito, vereadores e lideranças.

“É o time do bem cada vez mais fortalecido! Em Jaru, temos o apoio de muitas lideranças políticas e empresariais, que conhecem o nosso trabalho e sabem do nosso compromisso com Rondônia”, disse Sílvia.

Em Jaru, como deputada federal, Sílvia Cristina assegurou R$ 7,7 milhões para a construção do Centro Especializado em Autismo, o primeiro de Rondônia, além de investimentos em outras áreas, para beneficiar diretamente a população.

“Quem não tem trabalho, quem não tem entregas, fica nos atacando. Mas, o povo sabe quem trouxe benefícios, quem cuida de gente e tem como prioridade fazer mais e melhor”, finalizou.