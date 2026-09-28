Nikolas destaca coragem de Marcos Rogério no Senado e o chama de “futuro governador”

Por Assessoria

Publicada em 28/09/2026 às 08h50

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) destacou a atuação de Marcos Rogério (PL) no Senado e manifestou apoio à candidatura dele ao Governo de Rondônia durante ato realizado neste domingo (27), em Ji-Paraná.

Ao falar ao público, Nikolas ressaltou características que atribui à população de Rondônia e relacionou Marcos Rogério às pautas defendidas por ele no Congresso Nacional.

“Rondônia é um estado de gente trabalhadora, de gente honesta e dedicada. E quem esteve lado a lado, atuando com coragem no Senado e defendendo as pautas que importam para o país, foi esse cara que está aqui: Marcos Rogério, o futuro governador de Rondônia”, declarou Nikolas Ferreira.

A manifestação ocorreu no Espaço Beira Rio Cultural e reuniu apoiadores e lideranças políticas. Entre as principais pautas do ato estavam a defesa do avanço de pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e da anistia aos condenados pelos atos de 8 de Janeiro.

Durante sua participação, Marcos Rogério também falou ao público e afirmou que pretende levar para o Governo do Estado a experiência acumulada em sua trajetória política.

“Que prazer receber tantos rondonienses numa manhã de domingo! Esse sacrifício é pelo Brasil, de quem acredita neste país e não desiste dele. Quero ser governador para destravar este estado e colocá-lo para funcionar de verdade”, afirmou.

Marcos Rogério também destacou a projeção política de Nikolas Ferreira e sua atuação entre lideranças do campo conservador no país.

“O Nikolas não é só um deputado de Minas Gerais. O Nikolas Ferreira é um deputado do Brasil! É a maior liderança conservadora jovem do nosso país”, declarou Marcos Rogério.

Nikolas Ferreira já havia manifestado publicamente apoio à candidatura de Marcos Rogério ao Governo de Rondônia antes da agenda deste domingo. O parlamentar também declarou apoio a Bruno Scheid e Fernando Máximo na disputa pelas duas vagas de Rondônia ao Senado.

A passagem por Ji-Paraná foi apresentada por Nikolas como seu último compromisso de campanha fora de Minas Gerais nesta reta final das eleições. Durante entrevista concedida no município, o deputado definiu Rondônia como “um estado forte, um estado trabalhador” e voltou a defender as pautas que motivaram a mobilização.