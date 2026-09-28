Candidata ao senado, Neidinha Suruí apresenta proposta para Rondônia

Por Karen Cavalcante / Caru Schwingel

Publicada em 28/09/2026 às 09h00

Neidinha Suruí é candidata ao Senado por Rondônia pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB) nas eleições de 2026. Historiadora, mestra e doutora em Geografia pela Universidade Federal de Rondônia (UNIR), é ativista dos direitos humanos e do meio ambiente, com reconhecimento nacional e internacional pelo trabalho junto aos povos originários e em defesa da Amazônia. Neidinha reúne mais de três décadas de experiência e vivências na região, construídas junto a comunidades indígenas, extrativistas e urbanas, além de iniciativas voltadas à preservação ambiental e ao desenvolvimento sustentável.

Nesta eleição, Rondônia escolherá dois senadores. Para a disputa, Neidinha apresenta um plano legislativo dividido em cinco eixos: Sustentabilidade; Educação Transformadora e Cultura Viva; Mulher Protegida Rondônia; Saúde Tradicional e Intercultural; e Cultura Viva Rondoniense.

Na área de sustentabilidade, a proposta prevê fortalecer a sociobioeconomia, com beneficiamento de produtos amazônicos, incentivo à produção sustentável com a floresta em pé e ao ecoturismo de base comunitária.

Em educação, propõe ampliar a educação em tempo integral, aproximando o ensino dos saberes aplicados ao contexto amazônico e preparando os jovens para novas áreas profissionais.

O eixo Mulher Protegida Rondônia prevê ampliar a rede de proteção às mulheres, com a implantação da Casa da Mulher Brasileira e unidades móveis para atendimento no interior, além de ações de acolhimento e autonomia econômica.

Na saúde, a proposta é integrar conhecimentos e práticas da medicina tradicional ao SUS de forma complementar, valorizando pajés, parteiras, raizeiros e farmácias vivas, respeitando os conhecimentos e a cosmovisão dos povos tradicionais.

O eixo Cultura Viva Rondoniense trata a cultura também como espaço de trabalho e renda. Entre as propostas estão a descentralização de recursos federais, o fortalecimento do audiovisual e a valorização de mulheres e das comunidades na economia criativa.

Com os cinco eixos, Neidinha propõe levar ao Senado os conhecimentos acumulados ao longo de mais de três décadas em Rondônia, a partir da atuação em territórios indígenas, comunidades tradicionais, áreas rurais e periferias urbanas. Essa vivência em diferentes realidades também permitiu conhecer de perto as dificuldades enfrentadas pela população, especialmente onde ainda há falta de acesso à educação, saúde, cultura, oportunidades e qualidade de vida.

QUEM É NEIDINHA SURUÍ

Nascida em Plácido de Castro, no Acre, Neidinha chegou a Rondônia aos dois anos de idade e cresceu em um seringal, em uma região que hoje integra a Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau. Aos 12 anos, mudou-se para Porto Velho para estudar.

Na década de 1980, começou a atuar na defesa dos povos indígenas. Em 1992, fundou a Associação de Defesa Etnoambiental Kanindé, em Porto Velho, organização sem fins lucrativos que desenvolve ações de proteção dos povos indígenas, da floresta e dos territórios tradicionais, além de projetos de educação, formação de jovens e geração de renda.

Ao longo de sua atuação, Neidinha também participou de iniciativas ligadas à sociobioeconomia, ao turismo de base comunitária, ao ecoturismo, às agroflorestas e à produção sustentável. Entre os trabalhos está o apoio ao povo Paiter Suruí, na Terra Indígena Sete de Setembro, em ações voltadas à produção sustentável do café Robusta Amazônico, reconhecido e premiado pela qualidade. As iniciativas também envolvem a construção de casas, a produção de farinha e a coleta de frutos e sementes oleaginosas, fortalecendo atividades de subsistência e geração de renda em diversas comunidades indígenas.

A atuação também envolve projetos de formação de jovens, valorização da cultura e apoio a iniciativas comunitárias em diferentes regiões de Rondônia, incluindo áreas periféricas de Porto Velho.

Mãe da ativista indígena Txai Suruí, que ganhou projeção internacional ao discursar na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP26), em 2021, Neidinha também atua na defesa dos direitos das mulheres, com pautas voltadas ao enfrentamento à violência e à ampliação da participação feminina nos espaços de decisão.

Em 2022, Neidinha recebeu o Troféu Inspiração no Prêmio Melhores do Ano, da Rede Globo. Sua atuação também ganhou projeção internacional por meio do documentário O Território, do qual participou. O filme acompanha a luta do povo Uru-Eu-Wau-Wau pela proteção de seu território e foi vencedor do Emmy em 2024, um dos principais prêmios internacionais da televisão.

Mais informações sobre a atuação de Neidinha na defesa dos direitos humanos e do meio ambiente, além do plano legislativo e das propostas, estão disponíveis em neidinhasurui.com.br.