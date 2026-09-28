Luana Piovani alfineta Huck e Vini Jr. após proibição das bets

Luana Piovani, 50 anos, voltou a se manifestar sobre as bets e criticou famosos que já estiveram envolvidos em campanhas publicitárias de casas de apostas. Nos Stories do Instagram, no último domingo (27), a atriz citou Luciano Huck, 55, e Vini Jr., 26, ao comentar as novas medidas adotadas pelo governo brasileiro contra as apostas online.
Morando em Portugal, Luana também ironizou a possibilidade de influenciadores que divulgavam bets deixarem o Brasil após proibição.
Durante o desabafo, ela questionou a relação de personalidades conhecidas com o mercado de apostas e afirmou que os brasileiros deveriam refletir sobre o impacto desse tipo de publicidade.
Sei que vocês amam esse povo, mas tá na hora de começar a usar a massinha cinzenta. Será que dá para amar uma pessoa que quer você se f***, ficando endividada, enquanto eles ficam cada vez mais ricos? Escolha de vocês.Luana Piovani, atriz e apresentadora.
Ao falar sobre os famosos que já estiveram associados à divulgação de bets, Luana mencionou diretamente Luciano Huck e Vini Jr. , além do apresentador e narrador Galvão Bueno.
A atriz questionou o papel de celebridades na divulgação das plataformas de apostas e criticou o fato de personalidades com grande alcance entre o público terem participado desse tipo de publicidade.
A fala aconteceu em meio à repercussão da decisão do governo federal de proibir a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade de apostas de quota fixa no Brasil. A medida provisória foi assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na sexta-feira (25) e também alcança apostas esportivas e jogos online.
Pelas novas regras, as plataformas ficam impedidas de receber novos depósitos imediatamente. Os apostadores têm até as 23h59 de 5 de outubro para retirar voluntariamente os valores disponíveis, enquanto os sites e aplicativos deverão sair do ar a partir de 6 de outubro.
Além de citar nomes conhecidos, Luana direcionou críticas a influenciadores que, segundo ela, estariam considerando deixar o Brasil por causa das novas restrições às apostas.
“Por que todos esses vendedores de bet não se desesperam e não vão todos para Portugal?”, questionou.
A atriz, que vive no país europeu, ainda ironizou a possibilidade de uma grande quantidade de influenciadores ligados ao setor se mudar para Portugal e afirmou que os portugueses poderiam acabar enfrentando o mesmo problema.
No fim do desabafo, Luana defendeu que Portugal também adote medidas contra as apostas. “Tomara que (...) eles proíbam as bets em Portugal. Seria muito bom, hein?”, afirmou.
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