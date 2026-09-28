Advocacia de Rondônia amplia presença nacional com posse de 11 advogadas no Instituto dos Advogados Brasileiros

Por Ascom OAB/RO

Publicada em 28/09/2026 às 08h29

A advocacia rondoniense ampliou sua presença em um dos mais tradicionais espaços do pensamento jurídico nacional. Onze advogadas de Rondônia tomaram posse como membras efetivas do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), em solenidade realizada nesta sexta-feira, 25, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB RO), em Porto Velho.

A cerimônia foi conduzida pelo presidente da OAB RO, Márcio Nogueira, e pela presidente nacional do IAB, Rita Cortez, advogada trabalhista e conselheira federal da OAB pelo Rio de Janeiro.

Fundado em 1843, o IAB ocupa posição histórica na formação do pensamento jurídico brasileiro e participa dos grandes debates jurídicos e institucionais do país. A chegada das novas integrantes amplia a representação de Rondônia nos quadros do Instituto. As indicações foram propostas pelo advogado Breno Dias de Paula.

Para o presidente da OAB RO, Márcio Nogueira, a posse representa mais do que o reconhecimento individual das novas integrantes: projeta a qualidade da advocacia produzida em Rondônia para o cenário nacional.

“Rondônia tem uma advocacia qualificada, plural e capaz de contribuir com os grandes debates jurídicos do país. Ver nossas advogadas ocupando espaço em uma instituição com a história e a relevância do IAB demonstra que não estamos na periferia do pensamento jurídico brasileiro. Temos produção intelectual, experiência e voz. A OAB Rondônia tem o dever de abrir portas e criar pontes para que essa competência seja cada vez mais reconhecida nacionalmente”, afirmou Márcio Nogueira.

Homenagem à presidente nacional do IAB

Durante a solenidade, Rita Cortez foi homenageada pela OAB RO com a Medalha Salma Roumiê, uma das mais importantes comendas concedidas pela Seccional, em reconhecimento à sua trajetória profissional e à contribuição para o fortalecimento da advocacia brasileira.

Ao entregar a homenagem, Márcio Nogueira destacou a dimensão institucional da trajetória de Rita Cortez.

“A Medalha Salma Roumiê reconhece trajetórias que ajudam a engrandecer a advocacia. Rita Cortez construiu uma história de compromisso com a profissão, com a cultura jurídica e com as instituições. Ao homenageá-la, a OAB Rondônia também reafirma o valor da cooperação entre instituições que compartilham a responsabilidade de fortalecer o Direito e a democracia”, declarou.

“Receber a Medalha Salma Roumiê das mãos do presidente Márcio Nogueira é motivo de imensa honra e alegria. Este momento reafirma o papel do IAB em caminhar lado a lado com a advocacia de todo o país, promovendo a integração institucional e fortalecendo o debate jurídico com a valiosa chegada de novas e qualificadas membras aos nossos quadros”, destacou Rita Cortez.

Proponente da entrada das novas integrantes no Instituto, Breno Dias de Paula ressaltou a importância da ampliação da representatividade de Rondônia no cenário jurídico nacional.

“Como proponente da integração destas qualificadas colegas, vejo no dia de hoje a concretização de um compromisso com a excelência e a representatividade da nossa Seccional. O IAB ganha o dinamismo e a capacidade das advogadas rondonienses, que certamente darão contribuições valiosas nas respectivas comissões temáticas”, afirmou Breno Dias de Paula.

Discursando em nome das empossadas, Maracélia Oliveira enfatizou a responsabilidade assumida pelo grupo.

“Falar em nome de colegas tão vocacionadas e brilhantes é uma honra imensa. Assumimos este compromisso no Instituto dos Advogados Brasileiros cientes da responsabilidade de levar a voz, a técnica e a realidade da advocacia rondoniense para os grandes debates doutrinários e legislativos do país”, declarou.

Novas membras efetivas e comissões de atuação

Foram empossadas:

Aline de Araújo Guimarães Leite – Comissão de Direito Financeiro e Tributário;

Franciany D’Alessandra Dias de Paula – Comissão de Compliance e Governança;

Luísa Paula Nogueira Ribeiro Melo – Comissão de Direito Financeiro e Tributário;

Maiara Lima Ximenes Trench – Comissão de Direito Civil, Famílias e Sucessões;

Zênia Luciana Cernov de Oliveira – Comissão de Direito Administrativo;

Aline Silva – Comissão de Direito do Trabalho;

Alessandra Rocha Camelo – Comissão de Direito Administrativo;

Letícia Botelho – Comissão de Direito Eleitoral;

Caroline Carranza Fernandes Arnuti – Comissão de Direito Empresarial;

Márcia Rodrigues Dantas Tupan – Comissão de Direito Civil, Famílias e Sucessões;

Maracélia Lima de Oliveira – Comissão de Direito Administrativo e Comissão de Direito Digital.

A realização da solenidade na sede da OAB RO reforça a cooperação institucional entre a Seccional e o Instituto dos Advogados Brasileiros e amplia a presença da advocacia de Rondônia nos espaços nacionais de produção e debate jurídico.

“Quando uma advogada de Rondônia passa a ocupar um espaço nacional de reflexão jurídica, não é apenas uma trajetória individual que avança. É toda a advocacia rondoniense que ganha presença. Queremos cada vez mais Rondônia participando dos lugares onde o Direito brasileiro é pensado, debatido e construído”, concluiu Márcio Nogueira.