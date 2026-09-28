Prefeitura de Espigão do Oeste realiza 3º Encontro de Hipertensos e Diabéticos

Por Assessoria

Publicada em 28/09/2026 às 08h49

Foi realizado o terceiro encontro do grupo de hipertensos e diabéticos, com o apoio da **Residência Multiprofissional em Estratégia de Saúde da Família**, envolvendo os núcleos de Enfermagem, Psicologia, Nutrição e Farmácia.

A atividade contemplou orientações sobre o uso correto das medicações, utilização das canetas de insulina, alimentação adequada e possíveis interações medicamentosas. Também foram realizadas avaliação dos pés de pessoas com diabetes, aferição da pressão arterial e glicemia, além da entrega de caixas organizadoras para medicamentos.

A iniciativa reforça a importância do acompanhamento contínuo, da educação em saúde e do cuidado multiprofissional na Atenção Primária à Saúde.