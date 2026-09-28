Caminhada em Cerejeiras reforça união de Ezequiel Neiva, Wiveslando Neiva e Lúcio Mosquini no Cone Sul

Por Assessoria

Publicada em 28/09/2026 às 08h40

A cidade de Cerejeiras foi palco no último sábado (26) de uma demonstração de união dos candidatos a deputado estadual Wiveslando Neiva e a deputado federal Lúcio Mosquini ao lado do deputado Ezequiel Neiva. Ao lado de apoiadores, as lideranças percorreram as ruas do município e reforçaram a construção de uma parceria voltada ao fortalecimento do Cone Sul e à busca por novas ações em benefício da população de Rondônia.

Durante o percurso, Ezequiel Neiva destacou a importância da união entre as lideranças e a experiência acumulada ao longo dos anos em ações voltadas à população. “É uma caminhada importante, que demonstra a união de um grupo que tem muito trabalho em favor da população de Rondônia”, afirmou.

Wiveslando Neiva também ressaltou a receptividade encontrada durante a caminhada e apontou a união do grupo como um instrumento para ampliar as ações em benefício da região. “A caminhada tem tido uma boa aceitação. Estamos unidos com um objetivo muito claro: promover ações que possam contribuir para o desenvolvimento do Cone Sul e melhorar a qualidade de vida da nossa população”, destacou.

A caminhada também contou com a presença do prefeito de Cerejeiras, Sinésio José, do vice-prefeito Valdir Carlos e dos vereadores Dione Ribeiro, Marcão da Rádio, Selso Lopes e Zeca Rolista. Para Sinésio, a participação das lideranças municipais reforça a importância da mobilização e da união em torno das demandas da população. “É muito importante realizar uma caminhada como essa em Cerejeiras, levando nossas lideranças e mostrando que estamos unidos. A presença dos representantes do município demonstra a força desse grupo e o compromisso de todos em buscar ações que tragam desenvolvimento e melhorias para a nossa população”, destacou Sinésio.

Para Lúcio Mosquini, a parceria representa a união de lideranças que possuem conhecimento e representação junto aos municípios da região. O deputado federal também destacou sua relação de longa data com Ezequiel Neiva e Wiveslando Neiva. “Conheço o Ezequiel Neiva de longa data, assim como também o seu filho Wiveslando Neiva. Foi uma escolha madura, baseada em uma relação de confiança e no entendimento de que podemos somar forças em favor de Rondônia. Quem tem a ganhar com essa união é a população do nosso estado”, afirmou Mosquini.