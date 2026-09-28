Semma realiza PIt Stop com doação de mudas e conscientização ambiental

Por Assessoria

Publicada em 28/09/2026 às 08h41

A Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), realizou, na última sexta-feira (18), um Pit Stop de conscientização ambiental em alusão ao Dia da Árvore, celebrado em 21 de setembro.

A ação também integrou as atividades do Setembro Cinza, campanha voltada à conscientização e prevenção das queimadas. Durante o Pit Stop, a equipe da SEMMA orientou a população sobre a importância da preservação ambiental e os cuidados necessários para prevenir incêndios.

Como parte da iniciativa, foram realizadas doações de mudas à comunidade, incentivando o plantio e contribuindo para a ampliação da arborização no município.

A equipe também destacou a importância das árvores para o equilíbrio ambiental, a qualidade do ar, a redução das temperaturas e a qualidade de vida da população.

A iniciativa reforça a importância de atitudes simples no dia a dia, como plantar e cuidar de árvores, preservar a vegetação e evitar o uso irregular do fogo.

Por meio da SEMMA, a Prefeitura segue promovendo ações de educação ambiental e conscientização, buscando aproximar a população das práticas de preservação e fortalecer o cuidado com o meio ambiente.

Cuidar hoje é contribuir para um futuro mais verde.