Ação Socioambiental “Troque e Transforme” leva educação ambiental e lazer ao bairro Maria Moura

Por Assessoria

Publicada em 28/09/2026 às 08h34

O bairro Maria Moura recebe, no dia 10 de outubro, a Ação Socioambiental Comunitária Troque e Transforme, promovida pela Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma). A programação reúne atividades de educação ambiental, recolhimento de resíduos, limpeza das vias públicas e lazer.

As atividades começam às 8h, com o recolhimento de sofás, colchões, camas box e eletroeletrônicos, além da limpeza das vias públicas do bairro. A iniciativa busca incentivar os moradores a dar a destinação adequada aos materiais que não devem ser descartados nas ruas ou junto ao lixo convencional.

A programação continua no período da tarde, a partir das 16h, na praça da região, com roda de conversa sobre reciclagem e coleta seletiva. Também haverá recebimento de embalagens e revistas de cosméticos para troca por brindes, distribuição de mudas de árvores frutíferas e de pequeno porte, oficina com materiais reciclados e o Varal Solidário, que disponibilizará roupas, calçados, brinquedos e outros itens usados, arrecadados por meio de doações.

Além das atividades ambientais, a programação terá opções de lazer para crianças e famílias, com a Rua do Lazer, que contará com pula-pula, pintura facial e palhaçaria, além da distribuição de picolés, pipoca e algodão-doce.

Segundo a Semma, a ação integra as iniciativas da pasta voltadas à conscientização ambiental, incentivando a destinação adequada de resíduos e fortalecendo a prática da reciclagem e da coleta seletiva. A proposta também busca contribuir para a limpeza dos espaços públicos e proporcionar momentos de integração, lazer e solidariedade junto à comunidade.