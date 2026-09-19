Por ASSESSORIA

Publicada em 19/09/2026 às 09h19

Setembro Amarelo: plantões têm ampliação do horário de atendimento espaços de acolhimento é e promoção da saúde mental

Neste mês, nossos plantões têm sido mais do que uma ampliação do horário de atendimento. Eles também têm sido espaços de acolhimento, cuidado, escuta e promoção da saúde mental.

Ao longo dos plantões, estamos realizando diferentes atividades, como aula de pilates, oficinas terapêuticas, grupo de ansiedade e outras ações de cuidado, proporcionando momentos de troca, expressão, movimento e fortalecimento de vínculos.

Cuidar da saúde mental também é criar espaços onde as pessoas possam se sentir acolhidas, compreendidas e acompanhadas. É falar sobre prevenção, mas também sobre qualidade de vida, vínculos, autocuidado e acesso ao cuidado quando ele se faz necessário.

E nossas ações continuam!

Ainda teremos plantões neste mês de setembro, com atendimento por demanda espontânea e atividades voltadas à promoção da saúde mental.

Porque o cuidado não acontece apenas em um momento.

Saúde mental se constrói todos os dias.

CAPS I – Espigão do Oeste/RO