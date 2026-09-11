PREVISÃO DO TEMPO: Sexta-feira (11) terá chuva em áreas da Região Norte e tempo claro no Acre, Rondônia e Tocantins

Por Viviane Bessa

Publicada em 11/09/2026 às 08h00

A sexta-feira (11) será de condições variadas na Região Norte, com chuva em parte dos estados e predomínio de tempo firme em outras áreas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Tocantins, o tempo fica claro em Palmas, com temperaturas entre 21° e 35°. No restante do estado, há muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada principalmente no norte, enquanto o centro-sul terá períodos de menor nebulosidade.

No Pará, Belém terá céu encoberto, com mínima de 24° e máxima de 35°. Há previsão de pancadas de chuva em áreas do centro, sul e oeste do estado, enquanto o norte paraense terá maior presença de nuvens.

No Amapá, Macapá terá céu encoberto com chuvisco, e os termômetros variam entre 25° e 34°. No interior, predomina a presença de nuvens, com possibilidade de chuva em áreas próximas ao litoral.

Em Roraima, a previsão para Boa Vista é de céu encoberto, com mínima de 27° e máxima de 36°. O estado terá predomínio de muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada no sul.

No Amazonas, Manaus terá céu encoberto, com temperaturas entre 27° e 36°. As pancadas de chuva se concentram principalmente no oeste e em parte do centro do estado, enquanto outras áreas terão muitas nuvens.

Em Rondônia, Porto Velho terá tempo claro, com mínima de 26° e máxima de 36°. No estado, a nebulosidade aumenta principalmente no norte e leste, onde há possibilidade de chuva isolada.

No Acre, o tempo fica claro em Rio Branco, com mínima de 23° e máxima de 34°. A condição de tempo firme e pouca nebulosidade predomina no estado ao longo do dia.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).