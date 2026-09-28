PREVISÃO DO TEMPO: Norte tem chuva em parte da região nesta segunda-feira (28)

Por Viviane Bessa

Publicada em 28/09/2026 às 07h50

A segunda-feira (28) terá pancadas de chuva em parte da Região Norte, principalmente sobre áreas do Amazonas, Acre e Rondônia. Em outros pontos, a previsão varia entre muitas e poucas nuvens, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Tocantins, o tempo fica com menor presença de nuvens em boa parte do estado. Em Palmas, a previsão é de poucas nuvens, com mínima de 25°C e máxima de 38°C.

No Pará, há variação nas condições ao longo do estado, com possibilidade de chuva isolada principalmente no oeste, enquanto áreas mais a leste ficam com maior presença de nuvens. Em Belém, são esperadas muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada, e os termômetros variam de 24°C a 34°C.

No Amapá, a previsão indica predomínio de muitas nuvens. Em Macapá, a temperatura mínima será de 24°C, com máxima de 34°C.

Em Roraima, há possibilidade de chuva isolada em diferentes áreas do estado. Na capital, Boa Vista, os termômetros ficam entre 26°C e 35°C, também com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada.

No Amazonas, as pancadas de chuva isoladas atingem principalmente o centro e o oeste do estado. Em Manaus, a previsão também é de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas, com mínima de 27°C e máxima de 35°C.

Em Rondônia, estão previstas pancadas de chuva isoladas em parte do estado. Porto Velho terá mínima de 24°C e máxima de 35°C, com muitas nuvens ao longo do dia.

No Acre, a previsão aponta pancadas de chuva isoladas, com maior ocorrência entre o centro e o oeste do estado. Em Rio Branco, as temperaturas variam de 25°C a 35°C, também com muitas nuvens e chuva localizada.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).