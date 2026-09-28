Prefeitura inicia construção de pista de caminhada na Avenida Dom Pedro I, no Setor 4

Por Assessoria

Publicada em 28/09/2026 às 09h07

A Prefeitura de Jaru iniciou, nesta semana, as obras de construção de uma nova pista de caminhada na Avenida Dom Pedro I, no Setor 04. A pista será implantada no trecho entre a Avenida JK e a Rua Osvaldo Cruz e terá aproximadamente 1,5 quilômetro de extensão.

Com investimento de aproximadamente R$ 1,2 milhão, os serviços são executados por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos -Seminsp e contemplam também a instalação de iluminação em LED e paisagismo, proporcionando mais segurança e conforto para quem utilizar o espaço.

O prefeito Jeverson Lima acompanhou o início dos trabalhos ao lado da vereadora Suhelen Fernanda e do secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Chrystian Figueiredo. Durante a visita, Jeverson destacou que o investimento amplia as opções de esporte e lazer e também contribui diretamente para a qualidade de vida da população. “Além de fortalecer a infraestrutura urbana, a construção de espaços destinados à prática de atividades físicas gera impactos positivos para a saúde pública e para o bem-estar da população. Estamos ampliando as opções de esporte e lazer e, ao mesmo tempo, investindo na organização e no desenvolvimento da nossa cidade”, afirmou.

O prefeito também ressaltou que a implantação da pista representa uma importante melhoria para o Setor 04, contribuindo para a segurança dos pedestres, a organização urbana e a valorização imobiliária da região.