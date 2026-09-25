Prefeitura de Cacoal abre teste seletivo para contratação de motoristas de viaturas pesadas

Por CACOAL NOTÍCIAS

Publicada em 25/09/2026 às 14h36

A Prefeitura de Cacoal abriu o Teste Seletivo Simplificado nº 002/2026 para contratação temporária de Motoristas de Viaturas Pesadas. O processo oferece quatro vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva.

Do total de vagas previstas, uma é destinada a pessoa com deficiência (PcD), conforme os critérios estabelecidos no edital.

Informações principais

Vagas: 4 imediatas + cadastro reserva

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Habilitação: CNH categoria D

Jornada: 40 horas semanais

Inscrição: Gratuita

Para participar, o candidato deve possuir Ensino Fundamental completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria D. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, com remuneração definida conforme as regras previstas no edital do processo seletivo.

Atenção ao prazo

As inscrições começam às 8 horas desta quinta-feira, 24 de setembro, e seguem até as 12 horas do dia 2 de outubro de 2026.

As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site oficial da Prefeitura de Cacoal.

Acessar o site da Prefeitura﻿

O teste seletivo busca atender à necessidade temporária da administração municipal e reforçar as equipes responsáveis pela operação de veículos e máquinas utilizadas nos serviços públicos.

Consulte o edital

Os candidatos devem consultar o edital completo para conferir todas as etapas do processo, documentação exigida, critérios de classificação, prazos e demais regras da seleção.