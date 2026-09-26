O TEMPO E A TEMPERATURA: Região Norte terá calor intenso e chuva isolada neste sábado (26)

Por Sophia Maria Duarte Muniz

Publicada em 26/09/2026 às 08h00

A Região Norte terá um sábado (26) de calor intenso, muitas nuvens e possibilidade de chuva em boa parte das capitais. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, as temperaturas máximas chegam a 37°C em Porto Velho, em Rondônia.

Em Manaus, no Amazonas, a temperatura varia entre 28°C e 36°C. A previsão indica muitas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A umidade máxima chega a 94%.

Em Porto Velho, os termômetros ficam entre 24°C e 37°C. O céu permanece com muitas nuvens e há previsão de chuva isolada. Em Rio Branco, no Acre, a mínima será de 23°C e a máxima de 33°C, também com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada.

Palmas, no Tocantins, terá temperaturas entre 24°C e 36°C. A previsão indica muitas nuvens e chuva isolada, com umidade mínima de 30%.

Em Belém, no Pará, a mínima será de 24°C e a máxima de 34°C. O tempo fica com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. Macapá, no Amapá, terá temperaturas entre 25°C e 33°C e previsão de chuva isolada.

Já Boa Vista, em Roraima, terá mínima de 27°C e máxima de 34°C. A previsão é de muitas nuvens e chuva isolada.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).