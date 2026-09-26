Eleição define entidades que vão integrar o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ji-Paraná

Por Natália Pessoa

Publicada em 26/09/2026 às 08h30

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf), informa que foi realizada nesta sexta-feira (25), na Casa dos Conselhos, a eleição das entidades da sociedade civil que vão integrar o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de 2026 a 2028.

O CMDCA é um espaço em que representantes do poder público e da sociedade civil participam das discussões e decisões sobre os direitos das crianças e dos adolescentes no município.

A votação foi organizada por uma comissão do conselho. Ao todo, foram depositadas 22 cédulas na urna. Cada votante podia escolher sete entidades. Após a contagem, foram eleitas:

* Centro Educativo Dom Bosco (CEDB): 19 votos;

* Fundação Ji-Cred/CDL: 19 votos;

* Instituto Padre Ezequiel Ramin (IPER): 18 votos;

* Centro Educacional Grilo Falante: 18 votos;

* Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ji-Paraná (APAE): 17 votos;

* Evolução Instituto de Ciência e Tecnologia: 17 votos;

* Grupo Assistencial de Amigos de Ji-Paraná (GAAJIPA): 13 votos.

Outras três entidades ficaram como suplentes, seguindo a ordem de votação: Associação Ji-paranaense de Apoio e Desenvolvimento da Arte Capoeira (Abadá A.J. Dacá), com 12 votos; Associação Evangélica de Assistência Social Redenção, com 11 votos; e Casa de Nazaré, com 10 votos.

O resultado foi registrado em ata. A próxima etapa é a publicação da resolução que oficializa o resultado da eleição.

