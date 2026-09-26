Ariquemes celebra os grandes destaques da cafeicultura do Vale do Jamari!

Por Assessoria

Publicada em 26/09/2026 às 09h16

Nesta sexta-feira (25), aconteceu a solenidade de premiação da 2ª edição do CONVALE — Concurso de Identidade, Qualidade e Sustentabilidade dos Cafés da Região do Vale do Jamari.

A Prefeitura de Ariquemes parabeniza todos os produtores participantes e, em especial, os vencedores desta edição, que demonstraram dedicação, qualidade e compromisso com a sustentabilidade na produção de cafés.

Parabéns a todos que fazem da cafeicultura do Vale do Jamari uma referência e ajudam a fortalecer a agricultura e a economia da nossa região!

Valorizar quem produz é fortalecer o futuro do nosso campo.