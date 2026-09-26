Justiça Rápida do TJRO leva atendimentos gratuitos à região de Alta Floresta do Oeste em outubro

Por ROLNEWS

Publicada em 26/09/2026 às 09h09

O Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) realizará, no início de outubro, novas etapas do Justiça Rápida Itinerante 2026, iniciativa que busca aproximar os serviços do Poder Judiciário da população, principalmente de moradores de regiões mais afastadas dos centros urbanos.

Na região, estão programados atendimentos em comunidades de Alta Floresta do Oeste e Rolim de Moura do Guaporé, com estrutura para receber demandas que possam ser solucionadas de forma mais simples e célere.

De acordo com os materiais de divulgação do TJRO, entre os serviços disponibilizados estão guarda de menores entre pais, alimentos e visitas para os filhos, reconhecimento de paternidade, registro público de nomes, cobrança de pequenos valores, danos materiais, dissolução de união estável, conversão de união estável em casamento e divórcio amigável, com ou sem bens e filhos. 7. Cartaz A3 30x42cm Justiça Rá…

Confira os locais e datas dos atendimentos

A primeira ação ocorrerá no dia 6 de outubro de 2026, a partir das 9h, na Escola Estadual Kon Koatt Tupari, localizada na Terra Indígena Rio Branco, na Aldeia Cajuí, zona rural de Alta Floresta do Oeste. 3. Cartaz A3 30x42cm Justiça Rá…

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No dia seguinte, 7 de outubro, também a partir das 9h, o atendimento será realizado na Escola Estadual Anomae Tupari, na Aldeia Serrinha, igualmente na Terra Indígena Rio Branco, em Alta Floresta do Oeste. 5. Cartaz A3 30x42cm Justiça Rá…

Já em Rolim de Moura do Guaporé, a Justiça Rápida será realizada no dia 10 de outubro de 2026, a partir das 8h, na Escola Municipal Ana Nery, localizada na zona rural. 7. Cartaz A3 30x42cm Justiça Rá…

Para mais informações sobre os atendimentos, o TJRO disponibilizou os telefones (69) 3309-7554 e (69) 3309-8440. 7. Cartaz A3 30x42cm Justiça Rá…

A Justiça Rápida permite que moradores apresentem demandas diretamente durante a ação, facilitando o acesso ao Judiciário e evitando, em muitos casos, a necessidade de deslocamento até o fórum da comarca.