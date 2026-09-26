Onda 100 de Mariana Carvalho ganha força no interior de Rondônia com crescimento de agendas e encontros

Por Assessoria

Publicada em 26/09/2026 às 08h40

A campanha de Mariana Carvalho, candidata ao Senado pelo Republicanos, tem ampliado a presença nos municípios de Rondônia e levado a onda 100 para diferentes regiões. Nas últimas semanas, Mariana realizou agendas em Ouro Preto do Oeste, Ji-Paraná, Nova Brasilândia, Alta Floresta D’Oeste, Cacoal, Vilhena, Espigão D’Oeste e Pimenta Bueno, reunindo apoiadores em caminhadas, encontros e reuniões com lideranças e moradores.

A cada nova agenda, a candidata amplia sua presença e reforça uma política de proximidade com diferentes realidades de Rondônia. Para Mariana, o movimento é resultado de uma trajetória construída antes mesmo da campanha, especialmente pela atuação como deputada federal e pela destinação de recursos para municípios do interior.

“Eu tenho percorrido Rondônia, conversado com as pessoas e visto de perto as necessidades de cada região. O que mais me anima é perceber que, a cada cidade, mais pessoas abraçam nossa campanha, ouvem nossas propostas e estão com a gente para construir esse projeto. Isso mostra que existe vontade de ter uma representante que conheça o Estado e esteja presente”, afirma Mariana.

A candidata defende que os investimentos e ações articulados durante sua trajetória parlamentar tenham continuidade no Senado. A proposta é ampliar a articulação por recursos e projetos e manter uma atuação próxima dos municípios.

“Eu não quero que essa presença termine com a campanha. Quero continuar fazendo por Rondônia aquilo que já fiz como deputada, só que com uma responsabilidade ainda maior. Quero levar as demandas dos municípios para Brasília, buscar recursos, acompanhar os projetos e fazer com que aquilo que começa como uma necessidade se transforme em resultado para a população”, afirma.

Segundo a campanha, a mobilização em torno da onda 100 tem crescido a partir do contato direto com os municípios e da apresentação das propostas de Mariana para diferentes regiões de Rondônia.