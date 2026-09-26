Jean Oliveira e Márcia Oliveira percorrem Candeias em grande carreata com foco em trabalho e resultados

Por Paulo Ricardo

Publicada em 26/09/2026 às 08h40

Experiência, trabalho e mais de R$ 8,4 milhões em recursos provenientes de emendas parlamentares destinados a Candeias do Jamari deram o ritmo da grande carreata realizada na quinta-feira (24), pelo candidato a deputado estadual Jean Oliveira (que busca o quinto mandato) acompanhado da candidata a deputada federal Márcia Oliveira. Durante a mobilização, foram destacadas ações viabilizadas para o município nas áreas de educação, agricultura, assistência social e infraestrutura, evidenciando investimentos que integram a trajetória de atuação junto aos municípios de Rondônia.

O volume de recursos destinados a Candeias do Jamari pode ser dimensionado por uma série de investimentos em áreas estratégicas para o município. Entre as ações estão a reforma e construção do refeitório da Escola Mário Covas, com investimento de R$ 1,089 milhão; a aquisição de duas vans, no valor de R$ 700 mil; a aquisição de calcário para fortalecer o setor produtivo, com R$ 2,5 milhões; e a construção da Escola Cândido Giacomet – Flor do Amazonas, que recebeu R$ 1,5 milhão. Também foram destinados recursos para a APAE de Candeias; reforma da Escola Municipal Flor do Palheiral, com R$ 500 mil; além de outras iniciativas voltadas à educação, ao setor produtivo e à melhoria da infraestrutura do município.

“Candeias do Jamari sabe quem trabalha, quem entrega resultados e quem está presente quando o município precisa. Temos olhado com carinho para este município, com respeito e dignidade para a população. São mais de R$ 8,4 milhões destinados por meio de emendas parlamentares, recursos que estão ajudando a fortalecer áreas essenciais, como educação, agricultura, assistência social e infraestrutura. Esse investimento é reflexo do nosso trabalho e do nosso comprometimento com Candeias”, afirmou Jean Oliveira.

A candidata a deputada federal Márcia Oliveira participou da mobilização levando uma trajetória construída na assistência social e no trabalho direto com a população. Em sua primeira disputa eleitoral, a candidata destaca a experiência acumulada ao longo dos anos no atendimento às demandas da sociedade, apresentando sua candidatura como uma nova etapa de uma história dedicada ao cuidado, à escuta e à busca por soluções para questões sociais.

APOIO DE VEREADORES

A mobilização foi marcada pela receptividade da população de Candeias do Jamari, que acompanhou a passagem da carreata de forma positiva. A carreata também contou com a presença dos vereadores Zilmar Domingos e Fábio Costa, apoiadores que destacam a importância de fortalecer ações e investimentos para o município e ressaltaram a relevância de uma atuação comprometida com as demandas da população e com o desenvolvimento local.

A carreata em Candeias do Jamari encerrou a agenda reforçando a proximidade dos candidatos com a população e destacando ações já realizadas no município, ressaltando a importância de manter o diálogo e acompanhar de perto as demandas locais, levando para a campanha a experiência e o compromisso de continuar atuando em favor do desenvolvimento de Rondônia.

Fotos: Magno Imajo