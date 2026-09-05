O TEMPO E A TEMPERATURA: Norte terá calor e possibilidade de chuva isolada neste sábado

Por Sophia Maria Duarte Muniz

Publicada em 05/09/2026 às 08h00

A Região Norte terá um sábado de muitas nuvens em grande parte do território. Em Belém, há possibilidade de chuva isolada, com mínima de 24°C e máxima de 34°C. Em Macapá, também há possibilidade de chuva isolada, com temperaturas entre 25°C e 32°C.

Manaus terá muitas nuvens com chuva isolada. Os termômetros variam entre 27°C e 37°C, e a umidade relativa do ar fica entre 45% e 84%.

Em Porto Velho, a previsão indica muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima será de 24°C, e a máxima chega a 34°C.

Já em Rio Branco, o tempo fica com muitas nuvens e chuva isolada, com mínima de 21°C e máxima de 33°C. Em Boa Vista, a previsão é de muitas nuvens, com temperaturas entre 26°C e 35°C.

Os ventos variam entre fracos e fracos a moderados nas localidades, conforme a previsão do INMET.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).