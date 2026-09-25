Na Semana Nacional de Trânsito, alunos de escolas de Porto Velho aprendem sobre comportamentos seguros

Por Miro Costa / detran-ro

Publicada em 25/09/2026 às 14h45

Aprender sobre segurança no trânsito passeando em carrinhos motorizados têm transformado as ações do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) em momentos de grande diversão para estudantes de escolas públicas e privadas de Porto Velho. As ações fazem da programação da Semana Nacional de Trânsito (SNT) e integra o programa Trânsito Seguro para Todos.

Alunos da escola de ensino infantil Mãe Margarida, e do ensino fundamental Pé de Murici e Colégio Cristão receberam orientações sobre segurança viária, por meio de um circuito de trânsito que simula situações encontradas nas vias públicas. Mais de 500 alunos foram alcançados com as atividades da Escola Pública de Trânsito (EPTRAN).

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, investir na educação das crianças também é uma forma de construir mudanças duradouras no comportamento da sociedade. “Quando ensinamos nossas crianças desde cedo a respeitar as regras e, principalmente, a valorizar a vida, esse conhecimento chega também às famílias.”

AÇÕES LÚDICAS

A programação também ganhou a participação do palhaço Amarelão, da Rosinha e do boneco Amarelinho, manipulado pela artista Vavá de Castro. Com brincadeiras, humor e interação, os personagens ajudam a transformar regras importantes em informações simples e acessíveis para as crianças.

O diretor da Escola Pública de Trânsito (EPTRAN), Talysson Machado Bezerra, explicou que a proposta é justamente aproximar a educação para o trânsito do universo infanto-juvenil. “A criança aprende muito pela experiência e pela brincadeira. Quando ela participa do circuito, reconhece a faixa, entende a sinalização e aprende atitudes seguras de maneira prática.”

A diretora da E.M.E.I. Mãe Margarida, Cintia Conceição Dias Fernandes, destacou que a atividade complementou um trabalho que já vinha sendo desenvolvido pela unidade escolar. “Foi algo totalmente diferente e muito importante para as crianças. Elas estão aprendendo enquanto brincam. Aprendem a respeitar a faixa, a atravessar com segurança, sempre acompanhadas de um adulto, e levam esse conhecimento para dentro de casa. Muitas vezes são elas que vão cobrar dos pais o uso do cinto e outras atitudes corretas”, afirmou.

SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO

Instituída pelo Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997), a SNT é uma mobilização nacional que acontece de 18 a 25 de setembro com objetivo de sensibilizar motoristas, motociclistas e ciclistas em prol da segurança viária.

O diretor geral do Detran-RO, Sandro Rocha, destaca que a ações da EPTRAN durante a Semana Nacional de Trânsito, o Detran-RO amplia o trabalho de educação viária nas escolas e incentiva, desde a infância, atitudes responsáveis que contribuem para um trânsito mais seguro e para a preservação de vidas.