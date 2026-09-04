Luizinho Goebel mobiliza apoiadores em grande caminhada pelas ruas e avenidas de Cabixi

Por Wilmer G. Borges

Publicada em 04/09/2026 às 16h15

Candidato à reeleição o deputado Estadual Luizinho Goebel (PL) reuniu na manhã e a noite desta quinta-feira (03/09), em Cabixi, onde foi recebido por amigos e apoiadores. Luizinho se reuniu com lideranças políticas para detalhar propostas para o próximo mandato caso venha a ser eleito para um sexto mandato para a Assembleia Legislativa de Rondônia.

Luizinho Goebel, esteve percorrendo as principais ruas e avenidas do comercio e realizando reuniões na cidade em uma demonstração de força política e mobilização popular. Eventos dessa natureza costumam fazer parte da estratégia de campanha para aumentar a visibilidade do candidato, engajar o eleitorado local e consolidar alianças políticas.

A campanha do deputado Luizinho Goebel candidato à reeleição ganha ritmo, com uma agenda marcada por reuniões, nos municípios do Cone Sul do Estado, visitas e contato direto com moradores. A estratégia busca ampliar a mobilização política e fortalecer alianças para a disputa eleitoral.

Como parlamentar Luizinho destinou vários benefícios para o município de Cabixi, entre eles emenda para a implantação de asfalto na área urbana, a construção de uma quadra coberta para a Escola Chico Soldado, Iluminação de LED, ambulâncias, ônibus escolares, ônibus para os transportes de acadêmicos, equipamentos agrícolas, dentre outros. Entre as lideranças que apoiam a reeleição do deputado Luizinho, está o vereador Imar, Chico Fazendeiro, e o ex-prefeito do município Isael Moreira, entre outros.

Luizinho encerrou sua agenda de visitas ao município Cabixi com uma reunião pública à noite com a participação de lideranças e apoiadores de campanha. A movimentação ocorre em um cenário de intensa disputa pelas cadeiras da Assembleia Legislativa de Rondônia.