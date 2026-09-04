I Simpósio de Vigilância em Saúde da Agevisa-RO abre submissão de trabalhos científicos

Por secom

Publicada em 04/09/2026 às 15h46

O Núcleo de Pesquisa e Extensão em Vigilância em Saúde (Npevs), da Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa/RO), publicou o Edital nº 1/2026 para a submissão de resumos expandidos que irão fazer parte da programação do I Simpósio de Vigilância em Saúde. O período para o envio dos trabalhos científicos vai de 7 de setembro a 11 de outubro de 2026. A iniciativa visa promover a disseminação de evidências e práticas voltadas ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), abrangendo áreas como Vigilância Epidemiológica, Sanitária, Saúde Ambiental, Saúde do Trabalhador, entre outras.

Os interessados em submeter pesquisas e relatos de experiência devem atentar-se ao requisito obrigatório de dupla inscrição, realizando o cadastro no evento e a submissão no sistema da Revista Pesquisa & Criação, da Universidade Federal de Rondônia (Unir). Os estudos aprovados farão parte da exposição de pôsteres durante o evento, programado para os dias 9 e 10 de dezembro de 2026, e integrarão uma edição especial publicada no dossiê da referida revista acadêmica da UNIR. O edital também prevê certificação para os participantes e premiação com menções honrosas para os melhores trabalhos de cada categoria.

Ressaltando a relevância técnico-científica da iniciativa, o coordenador do Nupevs, Cesarino Junior Lima Aprígio, destaca a importância do engajamento dos profissionais e acadêmicos no processo. “A abertura do prazo de inscrição é um momento crucial para que pesquisadores e trabalhadores do SUS compartilhem suas vivências e evidências, consolidando o conhecimento científico como ferramenta fundamental de inovação e aprimoramento das ações de vigilância em saúde no estado de Rondônia”, afirmou.

As normas de formatação no padrão ABNT, cronograma completo e os links para cadastro estão disponíveis no edital oficial divulgado no Portal do Governo de Rondônia (https://rondonia.ro.gov.br/ publicacao/edital-no-1-2026- agevisa-npevs/). . As submissões serão avaliadas por comissão científica pelo sistema de revisão cega por pares, garantindo o rigor metodológico e a imparcialidade na seleção das produções.