De Alta Floresta para a Estátua da Liberdade: Jondson Rabelo faz história nos Estados Unidos

Por Floresta Noticias

Publicada em 04/09/2026 às 15h46

Alta Floresta D’Oeste, Rondônia – De uma cidade do interior de Rondônia para um dos cenários mais emblemáticos do mundo. O joalheiro e artista brasileiro Jondson Rabelo vive um dos momentos mais importantes de sua trajetória ao ser anunciado entre os finalistas do Best of Brazil Global Awards 2026.

Jondson concorre na categoria Melhor Artista Brasileiro do Mundo, levando o nome de Rondônia a uma premiação que reconhece brasileiros que se destacam internacionalmente e constroem histórias de sucesso além das fronteiras do país.

A grande cerimônia está marcada para o dia 12 de setembro de 2026, na Ilha da Estátua da Liberdade, em Nova York, nos Estados Unidos. O local, considerado um dos maiores símbolos norte-americanos e reconhecido mundialmente, será palco de uma noite dedicada à valorização do talento e das conquistas de brasileiros no exterior.

Uma trajetória que ultrapassou fronteiras

Antes de chegar a Nova York, o Best of Brazil Global Awards já promoveu cerimônias em locais de grande importância internacional, como o Palácio Real de Kensington, em Londres, a Torre Eiffel, em Paris, e o Parlamento Britânico.

Há também registro de uma cerimônia do Best of Brazil realizada no Parlamento Britânico em 2023, reforçando a dimensão internacional alcançada pela premiação.

Para Jondson Rabelo, estar entre os finalistas representa muito mais do que uma conquista profissional. Suas raízes estão em Alta Floresta D’Oeste, no interior de Rondônia, e sua trajetória demonstra como o talento, o trabalho e a dedicação podem levar um profissional de uma pequena cidade brasileira a importantes palcos internacionais.

Rondônia em destaque no cenário internacional

A participação de Jondson na final também coloca Alta Floresta D’Oeste e Rondônia em evidência diante de uma comunidade brasileira espalhada por diferentes países.

A indicação representa o reconhecimento de uma trajetória construída ao longo dos anos e simboliza a presença da criatividade e da arte brasileira em um cenário internacional.

Agora, a expectativa está voltada para o dia 12 de setembro, quando os finalistas estarão reunidos em Nova York para a cerimônia do Best of Brazil Global Awards 2026.

Independentemente do resultado, chegar à final de uma premiação internacional já representa um marco na trajetória do joalheiro rondoniense, que leva consigo não apenas seu trabalho, mas também o nome de Alta Floresta D’Oeste e de Rondônia para o mundo.