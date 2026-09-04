Avalanche no Himalaia: mortes passam de 1.300 e desaparecidos superam 5.000

Por G1

Publicada em 04/09/2026 às 16h25

As enchentes devastadoras na fronteira entre China e Nepal da última semana deixaram pelo menos 1.318 mortos e 5.624 desaparecidos, somando-se os dados das autoridades de gestão de desastres dos dois países nesta sexta-feira (4).

A imprensa estatal chinesa informou que 31 pessoas morreram no Tibete e que outras 531 estão desaparecidas. Já no Nepal, foram registradas 1.287 vítimas fatais e 5.083 paradeiros.

Equipes de resgate salvam dois trabalhadores presos em túnel

Equipes de resgate do Nepal encontraram com vida dois trabalhadores que estavam presos em um túnel de uma usina hidrelétrica nove dias após uma avalanche histórica que devastou o país, informaram autoridades nesta sexta-feira (4).

O primeiro sobrevivente foi retirado do túnel da usina hidrelétrica Trishul 3A durante uma operação conduzida pelo Exército nepalês. Pouco depois, um parlamentar do país afirmou que uma segunda pessoa também foi resgatada com vida.

Imagens compartilhadas pelo Exército mostraram um dos trabalhadores coberto de lama e sendo carregado nos ombros de um socorrista. Equipes médicas prestaram atendimento ainda no local do resgate e posteriormente os dois trabalhadores foram levados a um hospital em Katmandu.

“Não consigo explicar o que estamos sentindo neste momento. Estamos apenas gratos a Deus”, disse Amir Maharjan, irmão de um dos trabalhadores resgatados, à agência de notícias Associated Press (AP).

Autoridades acreditam que outras pessoas ainda possam estar vivas dentro do túnel. O ministro da Energia do Nepal, Biraj Bhakta Shrestha, afirmou à emissora britânica BBC esperar que mais pessoas sejam resgatadas no local nas próximas horas.

Desastre completa nove dias

O desastre começou na última quarta-feira (26), quando parte de uma geleira próxima ao pico Langtang Lirung, no Nepal, desabou. A queda arrastou grandes volumes de gelo e rochas e provocou uma avalanche que atingiu o rio Lhende Khola.

O material bloqueou o curso do rio e formou uma enorme onda de lama, pedras, gelo e água. O fluxo avançou por mais de 20 quilômetros e atingiu áreas do Nepal e do Tibete, destruindo vilarejos, estradas, pontes e instalações de energia.

Um dos locais mais atingidos foi o posto de fronteira de Gyirong, no Tibete. Imagens de câmeras de segurança registraram a força da enxurrada, que arrastou construções e pessoas. O local é uma importante ligação comercial entre a China e o Nepal.