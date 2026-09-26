IFRO está com seleção aberta para professores formadores e mediadores pedagógicos do Programa Profuncionário

Por ascom

Publicada em 26/09/2026 às 08h10

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) está com Processo Seletivo Simplificado aberto para a formação de quadro de profissionais e cadastro de reserva de bolsistas do Programa Profuncionário. A seleção contempla as funções de Professor(a) Formador(a) e Mediador(a) Pedagógico(a), para atuação no Curso Técnico em Multimeios Didáticos Subsequente ao Ensino Médio, ofertado na modalidade de Educação a Distância (EaD). As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas entre os dias 25 de setembro e 9 de outubro de 2026.

As atividades estão vinculadas aos Campi Ariquemes, Buritis/Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná e Porto Velho Zona Norte. No caso de Buritis/Ariquemes, as atividades serão desenvolvidas no município de Buritis, enquanto os registros acadêmicos e administrativos poderão permanecer vinculados ao Campus Ariquemes durante a implantação da nova unidade.

O Programa de Formação Inicial em Serviço de Profissionais da Educação Básica (Profuncionário) é uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec), destinada à educação profissional e tecnológica de funcionários que atuam ou desejam atuar nos sistemas públicos de educação básica. Entre os objetivos do Programa estão a profissionalização e valorização desses trabalhadores, a ampliação do acesso à Educação Profissional e Tecnológica (EPT), a elevação da escolaridade e o fortalecimento da identidade profissional.

Vagas e bolsas

O processo seletivo prevê 18 vagas para Professor(a) Formador(a), além de cadastro de reserva, distribuídas entre os componentes curriculares do curso. Para Mediador(a) Pedagógico(a), são seis vagas mais cadastro de reserva, sendo uma para cada local de oferta: Ariquemes, Buritis/Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná e Porto Velho Zona Norte. O quadro de vagas e as habilitações mínimas exigidas para cada área estão detalhados no Anexo IV do edital, que pode ser conferido no seguinte link: https://portal.ifro.edu.br/portal-ifro/455-editais/ensino/18224-edital-n-xx-2026-selecao-de-bolsistas-programa-profuncionarios.

Para Professor(a) Formador(a), a bolsa é de R$ 50 por hora, com carga horária de 40 ou 60 horas, conforme o componente curricular. Dessa forma, o valor total previsto é de R$ 2 mil para componentes de 40 horas e R$ 3 mil para os de 60 horas. Já o Mediador Pedagógico terá carga horária de 80 horas e bolsa de R$ 1.440, calculada à razão de R$ 18 por hora. O edital também prevê bolsa única de R$ 3.240 destinada ao custeio de despesas de deslocamento para acompanhamento presencial da Prática Profissional Supervisionada (PPS) de 25 estudantes.

Entre as áreas contempladas para professores formadores estão Educação a Distância, Educação, História, Informática, Produção Textual, Filosofia e Antropologia, Psicologia, Sociologia, Gestão da Educação, Direito, Comunicação, Biblioteconomia, Audiovisual, Artes e Tecnologias Educacionais. Cada candidato poderá se inscrever em até três disciplinas, desde que cumpra os requisitos de habilitação previstos para os respectivos componentes curriculares.

Para a função de Mediador(a) Pedagógico(a), é exigida graduação e experiência em EaD e/ou mediação pedagógica na modalidade. No momento da inscrição, o candidato deverá escolher apenas um município/campus para atuação. Entre as atribuições estão o acompanhamento dos estudantes, o apoio aos professores formadores, a participação nos momentos presenciais, a realização de estratégias voltadas à permanência e ao êxito dos cursistas e o acompanhamento das Práticas Profissionais Supervisionadas.

Quem pode participar

A seleção é destinada aos públicos interno e externo que atendam aos requisitos de formação, habilitação e experiência definidos no edital. Está assegurada reserva mínima de 70% das vagas para servidores efetivos do IFRO. Caso não haja servidores classificados em número suficiente para alcançar esse percentual, as vagas remanescentes poderão ser destinadas aos demais candidatos habilitados.

O edital também estabelece a reserva de 25% das vagas para ações afirmativas, abrangendo candidatos negros, pardos, indígenas, pessoas com deficiência, pessoas transgênero e travestis. Para concorrer às vagas reservadas, é necessário apresentar a documentação indicada no edital no momento da inscrição.

A seleção será realizada por análise curricular, considerando critérios de titulação acadêmica, experiência profissional e demais itens previstos no Anexo V. A pontuação máxima é de 100 pontos. Em caso de empate, serão considerados, sucessivamente, os critérios estabelecidos no edital, entre eles idade superior a 60 anos, vínculo efetivo com o IFRO, maior titulação acadêmica e maior pontuação em experiência em Educação a Distância.

Inscrições começam em 25 de setembro

As inscrições deverão ser feitas exclusivamente por formulário eletrônico, das 8 horas do dia 25 de setembro até as 23h59 do dia 9 de outubro de 2026. O candidato deverá preencher os dados solicitados e anexar os documentos comprobatórios exigidos. Não será permitida a complementação da documentação depois do encerramento das inscrições.

Conforme o cronograma, a homologação das inscrições está prevista para 16 de outubro. O resultado preliminar da análise curricular deverá ser publicado em 21 de outubro, e o resultado final está previsto para 26 de outubro de 2026. A convocação para a formação inicial obrigatória está programada para 27 de outubro, com formação dos convocados entre 28 de outubro e 6 de novembro. O início das atividades letivas está previsto para novembro de 2026. As datas poderão ser alteradas conforme as necessidades institucionais.

Os candidatos aprovados dentro do número de vagas serão convocados para ocupação das funções previstas em Edital. Os demais classificados integrarão cadastro de reserva durante a vigência do processo seletivo, conforme a necessidade e observada a ordem de classificação.