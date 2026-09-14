Estamos a 20 dias das eleições em primeiro turno, expectativas para as pesquisas da semana, seis querem a reeleição à Câmara Federal

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 14/09/2026 às 14h00

Campanha – Menos de três semanas para s eleições gerais em primeiro turno (4 de outubro). Temos casos de reeleição, como Lula da Silva (PT) a presidente da República e, no caso regional, a busca de mais um mandato de 21 dos 24 deputados estaduais e seis dos oito deputados federais. Na disputa pelas duas das três vagas ao Senado teremos somente eleição, porque os dois senadores com mandatos que encerrarão no final deste ano, Confúcio Moura e Marcos Rogério, presidentes regionais do MDB e PL, respectivamente têm futuro político diferentes. Confúcio está dando adeus à política-partidária e Rogério é candidato a governador. Temos dez candidatos às duas vagas, que estão bem divididas entre capital e interior, sendo 50% de cada segmento.

Senado – Pesquisas realizadas por empresas especializadas trazem a deputada federal Sílvia Cristina, que preside o PP no Estado, ex-senador Acir Gurgacz, presidente regional do PDT; ex-deputada federal Mariana Carvalho (Republicanos), deputado federal Fernando Máximo (PL) em disputa direta pelas duas vagas. A expectativa é grande para as pesquisas que serão divulgadas esta semana, após alguns debates em TVs e rádios da capital e do interior, além de os candidatos empenhados na campanha percorrendo o Estado em busca de votos com certeza teremos alterações nos resultados de pesquisas anteriores. Também estão no ar o Horário Eleitoral Gratuito onde os candidatos apresentam suas mensagens na tentativa de convencimento do eleitoral com uma série de propostas. É a campanha se afunilando para a reta final, e aos poucos a população definindo em quem votar aos vários cargos que estão em disputa. A pesquisa foi realizada entre os dias 3 e 5 de setembro de 2026 e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número RO-02620/2026.

Governo – Não há dúvidas que a sucessão estadual monopoliza a campanha. Rondônia tem seis nomes concorrendo a governador. Nas sondagens públicas realizadas nas primeiras semanas de campanha se destacam os nomes de quatro deles, que estariam em melhores condições de disputar o segundo turno, pois como já afirmamos em colunas anteriores, não há como eleger o futuro governador de Rondônia no primeiro turno. Hildon Chaves (UB), Expedito Netto (PT), Marcos Rogério (PL), Adailton Fúria (PSD) estariam a frente, mas Samuel Costa (PSB) e Pedro Abib (MDB), que estão com menos de dois dígitos não estariam descartados. Por isso, que as pesquisas que serão divulgadas até a semana que antecede as eleições certamente trarão uma situação mais aproximada do que poderá ocorrer no dia 4 de outubro.

Assembleia – O Parlamento Estadual é composto de 24 deputados que foram reeleitos e eleitos em 2022, alguns com enorme experiência legislativa, como Luizinho Goebel (PL-Vilhena), que está em busca do sexto mandato, e Laerte Gomes (PSD/Ji-Paraná), do quarto. Estão em busca de um novo mandato 21 dos 24 deputados da atual legislatura. No início deste mês de setembro mais de 250 candidatos estavam em condições de concorrerem a deputado estadual. Existe expectativa que da legislatura atual somente conseguirão um novo mandato de 50% a 60%. E que as demais cadeiras serão compostas por novos parlamentares. O volume de bons candidatos a estadual na capital e interior é significativo. Vereadores, ex-prefeitos, lideranças comerciais, agrícolas, sociais estão na disputa das vagas e vários com condições alcançar os objetivos.

Lideranças – Sem os dois campeões de votos em 2022 (Fernando Máximo-UB, 85.596 votos e Sílvia Cristina-PP, 64.941 votos), temos seis deputados federais que são candidatos à reeleição. Dois de Ariquemes, Rafael O Fera (Podemos) e Thiago Flores (Republicanos), Maurício Carvalho ((U), Cristiane Lopes (Podemos) e coronel Chrisóstomo Moura (PL), de Porto Velho e Lúcio Mosquini-PL, de Jaru. As pesquisas mais recentes destacam, que Mosquini e Maurício provavelmente conseguirão novos mandatos, e que Chrisóstomo, Flores e Cristiane terão mais dificuldades de sucesso nas urnas. Ji-Paraná, por exemplo, tem entre os candidatos à Câmara Federal, dois nomes expressivos na política regional, como ex-prefeito e ex-deputado estadual Jesualdo Pires (PP), e o ex-deputado estadual Airton Gurgacz (PDT). Ambos são candidatos com chances reais de se elegerem e já tiveram experiências eleitorais em eleições anteriores.

Respigo

Impressionante o volume de drogas apreendidas em Rondônia nos últimos dias. No final de semana foram 3,6 toneladas na Zona Rural de Montenegro +++ Foram apreendidos skunk, a supermaconha, cloridrato de cocaína, pasta-base de cocaína, além de armas de fogo e veículos. Méritos para as nossas polícias Federal, Rodoviária Federal, Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas (Bpfron), 7º e 8º Batalhão da Polícia Militar-RO; Grupo Especial de Fronteira do Acre (Gefron-AC) e o 5º Batalhão da PM-AC (Bpmac) +++ Temperatura agradável hoje (14) em Porto Velho. Por volta das 13h, 27 graus com sensação térmica de 28 graus +++ Para os próximos dias da semana os termômetros voltarão a subir. Máxima de 36 graus e mínima de 24 graus. Bahia e Remo jogam hoje (14), às 19h pelo Campeonato Brasileiro, na Fonte Nova, em Salvador. O Bahia está na quinta posição com 43 pontos e o Remo na zona de rebaixamento com 23 pontos.

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