SINJUR gera mais de R$ 48 mil em descontos para filiados em farmácias por meio da parceria com as redes Ultra, Mega e Maxi Popular

Por SINJUR

Publicada em 14/09/2026 às 14h12

Em apenas três meses de parceria, o Sindicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário do Estado de Rondônia (Sinjur) e as redes de farmácias Ultra Popular, Mega Popular e Maxi Popular já geraram R$ 48.341,65 em descontos para os filiados — uma economia real e direta no bolso de quem usa o convênio na hora de comprar medicamentos e produtos farmacêuticos.

Os dados do Registro de Vendas mostram uma curva crescente de adesão ao convênio de farmácia: em junho, as compras totalizaram R$ 42,15 em valor bruto, com desconto médio de 15%, chegando a R$ 35,82 no valor final pago pelo servidor. Em julho, o volume saltou para R$ 57.771,26 em compras nas farmácias parceiras, com desconto médio de 36,7%, resultando em R$ 36.576,12 pagos pelos filiados. Em agosto, o crescimento continuou: R$ 84.367,71 em compras realizadas, com desconto médio de 32,2%, e valor líquido de R$ 57.221,20.

O convênio farmacêutico já está presente em 19 municípios de Rondônia, com farmácias nas cidades de Alta Floresta, Ariquemes, Buritis, Cacoal (Ultra e Mega Popular), Candeias do Jamari, Espigão D'Oeste, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-Paraná, Machadinho D'Oeste, Nova Brasilândia do Oeste, Nova Mamoré, Ouro Preto do Oeste (Mega Popular), Pimenta Bueno, Porto Velho, Presidente Médici, Rolim de Moura (Ultra e Maxi Popular), São Miguel do Guaporé e Vilhena.

Esse é mais um benefício concreto que o Sinjur oferece a todos os filiados e suas famílias. Para aproveitar os descontos nas farmácias da rede, basta apresentar a carteirinha do sindicato em qualquer uma das unidades participantes. Com o convênio, os servidores têm acesso a medicamentos e produtos farmacêuticos com preços mais acessíveis em diversas cidades do estado.

O Sinjur reforça o convite para que todos os filiados utilizem esse benefício. Saúde com desconto é uma conquista do sindicato para você e para sua família.

O Sinjur somos todos nós.