Prefeitura publica novo edital de convocação para contratação de professores

Por ASSESSORIA

Publicada em 14/09/2026 às 14h21

A Prefeitura de Jaru publicou, na edição suplementar do Diário Oficial da última sexta-feira (11), mais um edital de convocação de candidatos aprovados em processo seletivo para contratação temporária de professores, com atuação na zona rural do município.

Os convocados têm o prazo de três dias úteis, a contar da data de publicação do edital, para apresentar a documentação exigida e tomar posse no cargo.

A documentação deverá ser enviada exclusivamente em formato digital, por meio do sistema de peticionamento eletrônico, e é de responsabilidade do candidato acompanhar o andamento do processo e verificar o status de aprovação do peticionamento.

CLIQUE NO LINK ABAIXO E ACESSE O EDITAL NA ÍNTEGRA: https://transparencia.jaru.ro. gov.br/novo/EXECUTIVO/ publicacoes/publicacao/2026/ 57/41438?perPage=10&page=1