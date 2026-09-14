Prefeitura publica novo edital de convocação para contratação de professores

A Prefeitura de Jaru publicou, na edição suplementar do Diário Oficial da última sexta-feira (11), mais um edital de convocação de candidatos aprovados em processo seletivo para contratação temporária de professores, com atuação na zona rural do município.
Os convocados têm o prazo de três dias úteis, a contar da data de publicação do edital, para apresentar a documentação exigida e tomar posse no cargo.
A documentação deverá ser enviada exclusivamente em formato digital, por meio do sistema de peticionamento eletrônico, e é de responsabilidade do candidato acompanhar o andamento do processo e verificar o status de aprovação do peticionamento.
CLIQUE NO LINK ABAIXO E ACESSE O EDITAL NA ÍNTEGRA: https://transparencia.jaru.ro.
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