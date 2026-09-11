Energisa e Defesa Civil Estadual fortalecem parceria para atuação em cenários climáticos extremos em Rondônia

Por Mauro da Silva Azevedo Junior

Publicada em 11/09/2026 às 08h10

Representantes da Energisa e da Defesa Civil Estadual se reuniram no Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, em Porto Velho, para fortalecer a atuação conjunta diante da previsão de calor intenso e fortes tempestades em Rondônia, cenário potencializado pelos efeitos do Super El Niño, que já começa a mostrar sua força no estado.

O encontro contou com a presença do gerente institucional da Energisa Rondônia, Fernando Tupan, acompanhado de integrantes da empresa, e do coordenador estratégico-operacional da Defesa Civil Estadual, coronel Jaime da Silva, e equipe. Na ocasião, ele representou a coronel Daniele Cristina Ferreira, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia e coordenadora estadual de Proteção e Defesa Civil.

Durante a reunião, foram discutidas medidas para ampliar a troca de informações, alinhar ações preventivas e fortalecer a capacidade de resposta em situações provocadas pelo calor intenso e por tempestades, como quedas de árvores, alagamentos, interrupções de serviços essenciais e dificuldades de acesso a determinadas localidades.

Para Tupan, a aproximação faz parte do compromisso da Energisa com a segurança da população e com a prestação de um serviço cada vez mais preparado para enfrentar eventos climáticos severos.

“Na Energisa, a segurança e o cuidado com as pessoas são prioridades. Fortalecer a parceria com a Defesa Civil amplia nossa capacidade de prevenção e resposta diante de situações climáticas extremas. Essa integração permite compartilhar informações e coordenar esforços para reduzir os impactos à população e ao fornecimento de energia em Rondônia”, destacou.

O coronel Jaime ressaltou que a intensificação dos fenômenos climáticos exige planejamento permanente e articulação entre o poder público e as instituições responsáveis por serviços essenciais.

“Cenários extremos exigem preparação, comunicação rápida e integração. O Governo de Rondônia já conta com importantes estruturas de atuação, como o Comitê de Enfrentamento às Mudanças Climáticas, criado por meio da Casa Civil, sob a coordenação do coronel Nivaldo Ferreira, e o Comitê de Combate aos Incêndios Florestais, que mantém uma sala de situação para acompanhar e coordenar as ações no estado. A aproximação com a Energisa fortalece esse trabalho e contribui para respostas mais efetivas”, afirmou.

A parceria também busca aprimorar os fluxos de comunicação antes e durante as ocorrências, facilitar a identificação de áreas mais vulneráveis e ampliar a divulgação de orientações de segurança. A proposta é manter o diálogo contínuo entre as equipes durante todo o período de maior criticidade climática em Rondônia.

Orientações de segurança

Durante tempestades, a população deve permanecer em local seguro, retirar os aparelhos eletrônicos das tomadas e evitar áreas abertas, árvores, estruturas metálicas e locais alagados. Também é fundamental jamais se aproximar de cabos rompidos ou de objetos em contato com a rede elétrica.

Em situações de emergência, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado imediatamente pelo 193. Quando a ocorrência também envolver a rede elétrica, além do Corpo de Bombeiros, a população deve comunicar a Energisa pelo 0800 647 0120.